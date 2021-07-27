Расследования

В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колонию

Расследования 27.07.2021 11:05
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27.07.2021 11:05


Левону Оганесяну, напавшему осенью прошлого года на полицейских с металлическим прутом в Волгограде, не смягчили приговор. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, Оганесян, осужденный в мае текущего года Дзержинским районным судом за применение насилия в отношении представителя власти, ближайшие 4 года проведет в колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
В облсуде уточнили, что снизить Оганесяну наказание до 3 лет 11 месяцев просил прокурор. Представитель надзорного ведомства настаивал на исключении из осуждения Оганесяна указания на применение насилия, опасного для жизни. Однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения квалификации действий осужденного, а также вида и размера назначенного ему наказания.
Напомним, 35-летний Оганесян был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей, в том числе опасного для жизни и здоровья (ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ). Ранее также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 300 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что 21 ноября 2020 года примерно в 14:30 двое инспекторов ДПС, двигаясь на служебном автомобиле по улице Ангарская в Волгограде, заметили в потоке машин старенький автомобиль BMW красного цвета, который ехал во встречном направлении. Водитель вел себя агрессивно на дороге, чем привлек внимание полиции. Сотрудник ДПС жезлом указал водителю на необходимость остановки, но мужчина на законные требования не отреагировал и продолжил движение, в связи с чем полицейские стали его преследовать на патрульной машине. Рядом с домом №9А по ул.Голубинской водитель BMW был вынужден остановиться из-за пробки. Увидев приближающихся к машине полицейских, мужчина выскочил из салона с металлическим прутом и нанес одному из сотрудников ДПС несколько ударов по голове и различным частям тела. В результате чего полицейский получил сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины и гематомы. Его сослуживец, пытаясь остановить злоумышленника, который также замахнулся на него арматурой, произвел несколько выстрелов из табельного оружия по ногам нападавшего.
Вину в совершении преступления Оганесян признал частично.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Дзержинскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

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