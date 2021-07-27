Экономика

ВТБ нарастил продажи розничных кредитов в 1,5 раза

Экономика 27.07.2021 08:46 Новости компаний
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27.07.2021 08:46 Новости компаний


ВТБ по итогам первого полугодия увеличил выдачу кредитов физическим лицам в 1,5 раза, до 1,2 трлн рублей. Розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 13% и достиг 4,16 трлн. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции. 
Основными драйверами роста кредитного бизнеса ВТБ в первом полугодии стали кредиты наличными. За шесть месяцев с начала года клиенты оформили свыше 777 тыс. потребкредитов на 660 млрд рублей, что почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2020 года. Портфель банка в этом сегменте увеличился на 15%, до 1,68 трлн рублей.  
Рекордными для ВТБ в первом полугодии стали продажи ипотеки. Банк оформил более 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, что на треть выше результата января-июня прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 13% и достиг 2,24 трлн рублей.  
В сегменте автокредитования клиенты оформили 45 тыс. кредитов более чем на 46 млрд рублей, что на 58% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Портфель автокредитов с начала года вырос на 3%, до 119 млрд рублей.
ВТБ ожидает, что в 2021 году рынок кредитов физическим лицам вырастет почти на 20%. По словам Анатолия Печатникова, сам банк планирует расти быстрее и намерен увеличить портфель розничных кредитов по итогам года почти на четверть.
«По итогам первого полугодия ВТБ нарастил свои позиции на рынке. Мы поставили рекорд продаж кредитов наличными и ипотеки, более чем в полтора раза увеличили объемы выдач автокредитов. Серьезное влияние на потребительскую активность оказали рекордно низкий уровень ставок, сформировавшийся после ограничений прошлого года отложенный спрос, а также завершение ипотечной госпрограммы в ее прежнем формате. При этом мы рассчитываем на ускорение кредитного бизнеса и во втором полугодии, чему во многом будет способствовать цифровизация наших розничных продуктов. Мы в 1,5 раза увеличили выдачу цифровых кредитных карт и оформляем уже почти каждый второй потребительский кредит онлайн. Наша задача – сделать 100% продуктов и сервисов доступными в смартфоне клиента и обеспечить 50% продаж в цифровых каналах», - заявил Анатолий Печатников. 
Топ-менеджер ВТБ добавил, что до конца года банк сохраняет свои планы и по росту клиентской базы. По его словам, в первом полугодии активными пользователями ВТБ Онлайн стали уже 11 млн клиентов, а активная клиентская база ВТБ превысила 14,5 млн человек. До конца года ВТБ планирует увеличить число активных клиентов до 16 млн человек. «Мы намерены уделять особое внимание качеству предоставляемых услуг, расширять работу с новыми клиентскими сегментами молодежи, пенсионеров, а также предлагать новые финансовые продукты семьям с детьми и интегрировать наши цифровые сервисы в их повседневную жизнь», - добавил Анатолий Печатников.

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