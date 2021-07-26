В центре Волгограда перепахали сквер





В сквере имени 8 марта в Центральном районе Волгограда начались работы по благоустройству этой площадки в исполнении уже другого подрядчика. Как сообщает ИА «Высота 102», в сквере вовсю работает строительная техника, которая выкорчевывает старые деревья и поднимает покрытие. Работы проводит МБУ «Северное». Это – уже второй подрядчик, с первым – ООО «РАЙ-ГРОСС» - власти города расторгли контракт в одностороннем порядке из-за срыва сроков выполнения работ по реконструкции сквера.





Напомним, на благоустройство места отдыха было выделено около 41 миллиона рублей. Здесь предстоит выполнить большой объем работ с учетом нынешнего состояния территории. Подрядчику необходимо демонтировать элементы благоустройства, сухие и больные зеленые насаждения, асфальтовое покрытие и многое другое. Дорожки в сквере выложат плиткой, смонтируют новый поливочный водопровод, систему освещения, видеонаблюдения, проведут озеленение.





Справка. В годы Великой Отечественной войны рядом со сквером 8 Марта находилась военная комендатура, вблизи которой были обнаружены две расстрельные ямы - одна для красноармейцев, а вторая - для евреев. Всего там было убито 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев.

В рамках благоустройства сквера имени 8 Марта планируется установка на его территории памятного знака жертвам Холокоста.



