В центре Волгограда перепахали сквер

Общество 26.07.2021 13:59
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26.07.2021 13:59
В сквере имени 8 марта в Центральном районе Волгограда начались работы по благоустройству этой площадки в исполнении уже другого подрядчика. Как сообщает ИА «Высота 102», в сквере вовсю работает строительная техника, которая выкорчевывает старые деревья и поднимает покрытие. Работы проводит МБУ «Северное». Это – уже второй подрядчик, с первым – ООО «РАЙ-ГРОСС» - власти города расторгли контракт в одностороннем порядке из-за срыва сроков выполнения работ по реконструкции сквера.
Напомним, на благоустройство места отдыха было выделено около 41 миллиона рублей. Здесь предстоит выполнить большой объем работ с учетом нынешнего состояния территории. Подрядчику необходимо демонтировать элементы благоустройства, сухие и больные зеленые насаждения, асфальтовое покрытие и многое другое. Дорожки в сквере выложат плиткой, смонтируют новый поливочный водопровод, систему освещения, видеонаблюдения, проведут озеленение.
Справка. В годы Великой Отечественной войны рядом со сквером 8 Марта находилась военная комендатура, вблизи которой были обнаружены две расстрельные ямы - одна для красноармейцев, а вторая - для евреев. Всего там было убито 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев.
В рамках благоустройства сквера имени 8 Марта планируется установка на его территории памятного знака жертвам Холокоста.
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