Экономика 26.07.2021 11:53
0
26.07.2021 11:53
Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина прокомментировала ситуацию на мировом рынке нефти, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Все ведущие аналитические агентства – ОПЕК, МЭА и EIA – представили в июле свои обновленные прогнозы баланса нефтяного рынка на 2021 и 2022 год. В этом году ОПЕК ожидает сбалансированности рынка, в то время как МЭА и EIA прогнозируют дефицит в размере 1 млн баррелей в сутки. В 2022 году ОПЕК также ожидает, что рынок будет сбалансирован – в том числе благодаря действиям ОПЕК+ и возможности тем самым его уравновешивать. По оценке EIA нас ждет дефицит нефти в размере 0,45 млн баррелей в сутки, МЭА ожидает еще большего дефицита – на 1 млн баррелей в сутки.
Учитывая, что соглашение ОПЕК+ продлено до конца 2022 года и страны-участницы будут продолжать мониторить и регулировать рынок, есть большая вероятность увидеть рынок сбалансированным. Июльские события показали, что страны ОПЕК+ умеют договариваться даже в достаточно сложных ситуациях.
Прошедшее 22 июля 2021 года заседание ЕЦБ позитивно повлияло на нефтяные котировки. Пессимизм от решения о продлении сделки ОПЕК+ на фоне глобального выхода из рисковых активов сменился коррекцией. Как мы и предполагали, на позитивных новостях из Европы нефтяные цены едва не достигли уровня в 74 доллара за нефть марки Брент.
Решение показало, что позитивный взгляд на европейскую экономику сохраняется. Было отмечено ускорение восстановления экономической активности в регионе благодаря ослаблению эпидемиологических ограничений. Риски из-за распространения дельта-штамма Covid-19 оцениваются как умеренные. ЕЦБ также указал на растущий оптимизм бизнеса на фоне восстановления спроса, что способствует поддержке инвестиционной активности. Хорошим знаком явился как общий спрос на кредиты со стороны компаний, так и то, что фактором роста спроса становится потребность в финансировании капитальных вложений. К докризисным уровням Еврозона по оценке ЕЦБ вернется в 1 кв. 2022 г.
На этой неделе выходит много статистики – продолжаем наблюдать за индексами уверенности потребителей и производителей Америки и Еврозоны, также ожидаются данные по ВВП за второй квартал США и Европейских стран, данные по рынкам труда, в том числе в России.
Укрепление доллара не даст нефти вырасти сильно, уровень котировок на эту неделю ожидается в диапазоне 70-75 долларов за баррель. Волатильность и реакция на выход статистики (особенно в разрез с ожиданиями рынка) также будет присутствовать.
Реклама
Volkswagen Taos: новинка, которую ждали26.07.2021 13:32
Экономика 26.07.2021 13:32
В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада26.07.2021 12:33
Экономика 26.07.2021 12:33
ВТБ начал выпускать премиальную карту Mir Supreme26.07.2021 11:02
Экономика 26.07.2021 11:02
«Ситиматик-Волгоград» информирует о последствиях незаконной утилизации мусора26.07.2021 10:40
Экономика 26.07.2021 10:40
В Поволжье ипотеку на загородные дома в Сбербанке чаще всего оформляют жители от 35 до 45 лет26.07.2021 09:59
Экономика 26.07.2021 09:59
За дорогие развалины волгоградского завода-банкрота не дали ни рубля25.07.2021 18:31
Экономика 25.07.2021 18:31
ВТБ: траты южан за рубежом за последний месяц выросли на 20%23.07.2021 20:02
Экономика 23.07.2021 20:02
Сервис Сбербанка по снятию наличных средств через кассы сельских магазинов пользуется популярностью у жителей региона23.07.2021 18:33
Экономика 23.07.2021 18:33
Банк «Открытие»: рубль практически не отреагировал на повышение ключевой ставки23.07.2021 18:30
Экономика 23.07.2021 18:30
СберБанк Онлайн стал еще удобнее23.07.2021 13:13
Экономика 23.07.2021 13:13
Сбер первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную искусственным интеллектом23.07.2021 11:37
Экономика 23.07.2021 11:37
В Волгограде цены на бензин чуть шелохнулись и встали22.07.2021 16:25
Экономика 22.07.2021 16:25
Банк «Открытие»: последние данные по инфляции указывают на ее возврат к уровням прошлых лет22.07.2021 15:42
Экономика 22.07.2021 15:42
Битва комплектаций. Какой Geely ATLAS купить?22.07.2021 14:36
Экономика 22.07.2021 14:36
В Волгоградской области Россельхозбанк поддерживает уборочную кампанию22.07.2021 13:56
Экономика 22.07.2021 13:56
Реклама