Общество 26.07.2021 15:48
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26.07.2021 15:48
18-летнюю девушку, получившую тяжелые травмы в страшном ДТП, которое произошло 24 июля в Котельниковском районе Волгоградской области, спасают врачи. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, девушка и ее мама были госпитализированы в волгоградскую больницу №25. Девушка находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ее маму уже выписали из больницы в связи с отказом от лечения. Женщины потеряли в аварии своего мужа и отца.
Напомним, «ВАЗ-2110» под управлением 19-летнего жителя Ростовской области на 150 км автодороги «Волгоград-Сальск» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Хендэ Солярис», за рулем которого находился 48-летний житель Оренбургской области. Водители обеих автомашин от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. 38-летняя и 18-летняя пассажирки автомашины «Хендэ» с травмами были доставлены в ту ночь в больницу. По предварительным данным, молодой водитель не справился с управлением.
Между тем, очевидцы сообщили ИА «Высота 102» подробности этой трагедии. По их словам, водитель «десятки» до момента трагедии рискованно обгонял другие автомобили. «Мы ехали с семьёй с моря, все произошло буквально за несколько минут до нас. Мы остановились, чтобы помочь. В оренбургской машине был сильно зажат водитель, на тот момент он был жив, без сознания. Его супруга рядом кричала, что дочку с заднего сидения выкинуло при ударе. Её нашли в метрах 7-10 от машины в кювете, была жива, разговаривала. Вызвали спасателей, скорую. Думаю, они быстро не успели приехать из Котельниково, километров 40. Сами не стали помогать, все кричали, что нельзя их трогать, сильно поломаны люди, нужно медиков ждать. Очень жаль, просто в шоке. Нужно быть предельно осторожным на дороге. Лучше пропускать всех, пусть даже неадекватных», - рассказывали свидетели трагедии.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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