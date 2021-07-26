Экономика

ВТБ начал выпускать премиальную карту Mir Supreme

Экономика 26.07.2021 11:02 Новости компаний
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26.07.2021 11:02 Новости компаний


ВТБ одним из первых на рынке запустил новую карту для клиентов премиального сегмента Mir Supreme. Ее владельцам доступен повышенный кешбэк в размере 10% по наиболее популярным категориям покупок и специальные предложения от партнеров.
В рамках стратегии по развитию цифровых каналов ВТБ начал выпуск Mir Supreme в цифровом формате. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, оформить карту можно всего в несколько кликов в ВТБ Онлайн, а в дальнейшем ее также можно будет выпустить на пластиковом носителе в премиальном дизайне. 
Карта доступна в пакетах услуг «Привилегия» и «Прайм+» и дает своим владельцам двойные преимущества, предоставляемые национальной платежной системой «Мир» и банком ВТБ.  Продукт предусматривает повышенный кешбэк в самых востребованных категориях трат: при покупках в супермаркетах, оплате счета в ресторанах и кафе и при пользовании услугами такси на счет пользователю возвращается 10% от суммы покупок.
Также владельцы Mir Supreme могут подключить программу лояльности ВТБ и совершать покупки у партнеров программ на особо выгодных условиях. Кроме того, в рамках премиального обслуживания ВТБ клиенты сегментов «Привилегия» и «Прайм+» могут пользоваться бизнес-залами аэропортов по всему миру и другими преимуществами.
«Исследования потребительского поведения среди клиентов премиального сегмента показывают, что больше всего транзакций они совершают в ресторанах и супермаркетах, а также часто заказывают такси. Карта Mir Supreme позволит им получать максимальный кешбэк за покупки в этих категориях. ВТБ одним из первых предоставляет своим клиентам возможность оформить новую карту и воспользоваться этими привилегиями. В соответствии со стратегией банка, сфокусированной на развитии цифровых продуктов, мы предлагаем выпустить Mir Supreme в цифровом формате всего за несколько секунд и сразу получить все преимущества, к которым она дает доступ. Достаточно лишь добавить ее в одно из платежных приложений на смартфоне - в том числе в Apple Wallet, - и зарегистрировать в программе лояльности ПС "Мир"», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

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