Прощание с Александром Никляевым состоится 27 июля

Общество 26.07.2021 10:23
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26.07.2021 10:23
Прощание с Александром Никляевым, директором филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, безвременно ушедшим из жизни 23 июля, состоится во вторник 27 июля с 12-30 до 13-30 по адресу ул. Землячки, 74, строение 15.
Генеральный директор ООО «Капитал Медицинское Страхование» Н.И. Гришина: "Александр Валентинович всегда занимал активную жизненную и общественно-политическую позицию, был настоящим профессионалом, патриотом своей родины, своей компании. Его трудовая и общественная деятельность была неразрывно связана со сферой здравоохранения, личные заслуги в решении вопросов качественного медицинского обслуживания населения трудно переоценить. Александр Валентинович был надежным соратником, грамотным руководителем, пользовался уважением и заслуженным авторитетом среди коллег и подчиненных. В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Александра Валентиновича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашей компании".
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