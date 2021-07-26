Экономика

«Ситиматик-Волгоград» информирует о последствиях незаконной утилизации мусора

Экономика 26.07.2021 10:40
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26.07.2021 10:40

Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО Волгоградской области ведут активную претензионно-исковую работу в связи с растущей год от года проблемой дебиторской задолженности за вывоз мусора, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Только за последний месяц более 3000 абонентов, которые ни разу с 1 января 2019 года не платили за коммунальную услугу, получили судебные приказы на взыскание задолженности. Абсолютное большинство не только копит долги, но и пользуется незаконными способами утилизации отходов.
Законопослушные жители правильно реагируют на претензию и дисциплинированно, в полном объеме, гасят долг перед региональным оператором. Однако все еще немало потребителей не осознает до конца последствий неоплаты, которая напрямую связана с лукавством или даже незаконными способами избавления от мусора, а за них в итоге придется отвечать. В своих возражениях на исковые заявления регоператора жители часто высказывают такие аргументы. 
«Мы держим хозяйство – и отходов у нас не остается!», - говорят одни. Но всем понятно, что хороший хозяин никогда не будет скармливать домашней животине, например, полиэтиленовую или картонную упаковку от товаров, которая составляет, по экспертной оценке, до 50% всего объема твердых коммунальных отходов. 
«У нас на участке компостная яма – все остатки со стола идут туда!», - пишут другие. Как и в предыдущем случае, стоит отметить, что это хоть и рациональный, но лишь частичный способ решения проблемы. Объедки и огрызки – это далеко не все ТКО, которые образуются в доме. В компостную яму ни в коем случае нельзя бросать изделия из пластика. Это приведет к загрязнению почвы и грунтовых вод, а впоследствии опасные частицы микропластика попадут с питьевой водой в организм человека. 
«А у нас баня – мы топим мусором печь!», - доказывают третьи. Даже без учета сезонности такого довода, не слишком актуального в жаркое время года, стоит отметить, что это весьма небезопасно, крайне не экологично и, к тому же, наказуемо. Люди избавляются от веток, травы и листвы по привычке и незнанию, сжигая их рядом или на территории своего же участка. Однако в тот же костер зачастую попадают остатки укрывного материала для грядок, пакеты, баклажки, одноразовая посуда, которые при горении наносят серьезный вред окружающей среде. Незнание же, как известно, не освобождает от ответственности, в том числе по оплате услуги «Обращение с ТКО». Накапливать и утилизировать коммунальные отходы можно только в специально оборудованных местах, а нарушение правил влечет штраф для граждан по статье 8.21 КоАП РФ – до 2500 рублей.
«Глобальный характер проблема приобретает среди абонентов, проживающих в частном секторе и сельских поселениях. Много возражений такого рода мы получаем в последнее время от жителей Даниловского, Старополтавского, Светлоярского и Иловлинского районов Волгоградской области. Хотелось бы обратить внимание глав администрации этих районов на сложности с платежной дисциплиной местного населения. Это, в свою очередь, может спровоцировать волну недовольства, вызванную социальной несправедливостью. Кто-то исправно платит, а кто-то считает, что может не платить? Тем временем региональный оператор «Ситиматик-Волгоград» совместно с подрядчиками уже два с половиной года создает на территории Волгоградской области все условия для качественного оказания коммунальной услуги по вывозу мусора и удобной ее оплаты», - отмечает начальник отдела по взысканию задолженности ООО «Ситиматик-Волгоград» Сергей Андрюхин. 

Сумма задолженности физических лиц, согласно поданным в суд документам на взыскание, составляет в среднем 3 000 - 5 000 рублей. Но сотрудники регионального оператора понимают, что она может оказаться единовременно неподъемной в определенной жизненной ситуации и предлагают жителям решать все возникающие спорные вопросы совместно. Региональный оператор готов проконсультировать всех заинтересованных потребителей о возможности погашения долга в рассрочку. 
По вопросам оказания коммунальной услуги «Обращение с ТКО» и урегулирования проблемы задолженности жители Волгоградской области всегда могут обратиться по телефонам контактного центра ООО «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23 или 8 (991) 361-11-36, а также написать обращение по адресу: info@uo34.ru или mail@citymatic.ru.

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