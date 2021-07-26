Крупную партию насвая изъяли у пассажиров в аэропорту Волгограда

Происшествия 26.07.2021 09:36
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26.07.2021 09:36
Более 117 кг насвая изъяли таможенники у пассажиров в аэропортах Волгограда и Астрахани, сообщила ИА "Высота 102" пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.
Гости из Таджикистана провозили гранулированное и порошкообразное вещество в багаже и ручной клади, предварительно упаковав его в полиэтиленовые пакеты или пластиковые бутылки по 1 - 4 кг. Пассажиры пояснили, что везут насвай для личного употребления. Также они знают, что на территории России насвай запрещен к реализации. По данным фактам возбуждено 24 дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).
Справка. Насвай является некурительным табачным изделием с добавлением гашеной извести, растительных масел и других компонентов. В состав также могут входить верблюжий кизяк или куриный помет и зола растений. Употребление такой смеси вызывает не только никотиновую зависимость, но и психологическую, а также влечет ряд тяжелых заболеваний полости рта и гортани.
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