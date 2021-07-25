Улучшений нет: в Волгоградской области 317 новых случаев коронавируса и 13 смертей

Общество 25.07.2021 12:04
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25.07.2021 12:04
В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 317 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, еще 13 человек скончались от коварной инфекции. Всего в регионе уже 1735 человек стали жертвами пандемии.
Напомним, всю последнюю неделю в регионе фиксируется более 300 новых случаев заражения COVID-19 ежесуточно. Увеличивается и количество смертей. Так, накануне сообщалось о 15 умерших – таких страшных цифр еще не было.
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