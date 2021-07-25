Кусалась и кидалась с ножницами: мамаша из Волгоградской области издевалась над своими детьми





39-летняя жительница Светлоярского района стала фигурантом уголовного дела по ст. 156 УК – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, еще в прошлом году многодетная мамаша, воспитывающая троих малолетних детей в возрасте 2,10 и 11 лет, была поставлена на учет инспекторами по делам несовершеннолетних. Женщина не работала, пила и вела аморальный образ жизни. Горе-мать надолго оставляла детей на бабушку. Несмотря на то, что ее неоднократно привлекали к административной ответственности, выводов она не сделала. Так, около двух недель назад подозреваемая, держа в руках маникюрные ножницы, угрожала убийством своей дочери и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, укусила своего 10-летнего сына и пыталась задушить мальчика из-за того, что перепутала свой и его мобильные телефоны. Прибывшего участкового уполномоченного полиции женщина публично оскорбила нецензурной бранью. Свидетелем семейных скандалов часто становилась младшая дочь подозреваемой. После возбуждения уголовного дела теперь наказание для нерадивой мамаши будет более суровым. Полицейские направили также в органы опеки материал на лишение многодетной матери родительских прав. Трое детей подозреваемой находятся с родным отцом.



