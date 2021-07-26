



АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «ВАИЖК») — региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» запустил программу «Переезд».

Как сообщили ИА «Высота 102», в рамках программы агентство проводит сделки купли-продажи, проверяет их юридическую чистоту, а также предоставляет ипотечные займы от АО «ВАИЖК».

«Мы понимаем, что при решении жилищного вопроса, сторонами договора купли-продажи может быть востребован ипотечный заем. Если покупатель самостоятельно будет оформлять ипотеку в банке, то может столкнуться с различными сложностями. Мы же работаем по принципу «одного окна». Наш специалист подберет и вариант покупки недвижимости, и оформит участие в нашей программе ипотечного кредитования. Для участников сделки это значительная экономия времени и сокращение материальных затрат. При этом неважно какие квартиры продаются-покупаются, с первичного или вторичного рынок и какие ипотечные кредиты выберут участники сделки», — поясняют в агентстве.

Получить консультации по программе «Переезд» можно по телефону 8 (8442) 220-555.

ivlg.ru . О других программах АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» — на сайте



