Общество 26.07.2021 08:01 Реклама
0
26.07.2021 08:01 Реклама
АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «ВАИЖК») — региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» запустил программу «Переезд».
Как сообщили ИА «Высота 102», в рамках программы агентство проводит сделки купли-продажи, проверяет их юридическую чистоту, а также предоставляет ипотечные займы от АО «ВАИЖК».
«Мы понимаем, что при решении жилищного вопроса, сторонами договора купли-продажи может быть востребован ипотечный заем. Если покупатель самостоятельно будет оформлять ипотеку в банке, то может столкнуться с различными сложностями. Мы же работаем по принципу «одного окна». Наш специалист подберет и вариант покупки недвижимости, и оформит участие в нашей программе ипотечного кредитования. Для участников сделки это значительная экономия времени и сокращение материальных затрат. При этом неважно какие квартиры продаются-покупаются, с первичного или вторичного рынок и какие ипотечные кредиты выберут участники сделки», — поясняют в агентстве.
Получить консультации по программе «Переезд» можно по телефону 8 (8442) 220-555.
О других программах АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» — на сайте ivlg.ru.
Реклама
Новой улице в Волгограде присвоили имя Героя России26.07.2021 14:04
Общество 26.07.2021 14:04
В центре Волгограда перепахали сквер26.07.2021 13:59
Общество 26.07.2021 13:59
Замгубернатора Волгоградской области наградил президент26.07.2021 13:24
Общество 26.07.2021 13:24
В Волгоградской области в овощах нашли химию26.07.2021 12:42
Общество 26.07.2021 12:42
«Даны поручения»: в Волгоградской области хотят привить 80% населения26.07.2021 11:30
Общество 26.07.2021 11:30
Прощание с Александром Никляевым состоится 27 июля26.07.2021 10:23
Общество 26.07.2021 10:23
Неделя передышки: дикая жара вернется в Волгоградскую область на выходных26.07.2021 10:01
Общество 26.07.2021 10:01
Под Волгоградом СНТ хочет оставить десятки людей без крыши над головой25.07.2021 20:17
Общество 25.07.2021 20:17
«Русь» запустили: парк в Жилгородке засыхает и рассыпается на глазах волгоградцев25.07.2021 15:24
Общество 25.07.2021 15:24
Улучшений нет: в Волгоградской области 317 новых случаев коронавируса и 13 смертей25.07.2021 12:04
Общество 25.07.2021 12:04
Жители поселка Волгограда устлали дорогу коврами25.07.2021 09:39
Общество 25.07.2021 09:39
В Волгоградской области из-за работы по ночам закрыли кафе «Блэк Кэт»24.07.2021 18:28
Общество 24.07.2021 18:28
Останки кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде сняли с торгов24.07.2021 15:05
Общество 24.07.2021 15:05
Детская площадка в Волгограде заросла бурьяном24.07.2021 11:59
Общество 24.07.2021 11:59
Поволжский банк Сбербанка с прискорбием сообщает24.07.2021 11:58
Общество 24.07.2021 11:58
Реклама