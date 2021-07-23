Волгоградка засудила автобусный парк после смерти отца в ДТП

Общество 23.07.2021 10:52
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23.07.2021 10:52
Компенсацию морального вреда в сумме 300 тысяч рублей выплатит по суду ООО "Волгоградский Автобусный Парк" жительнице Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, женщина подала на автобусный парк в суд после смерти отца в ДТП.
Трагедия произошла 15 августа 2018 года. Водитель автобуса "ПАЗ-320302-1", который следовал по маршруту №79, отъезжая от остановки общественного транспорта после высадки пассажиров совершил наезд на вышедшего из салона автобуса мужчину. В результате ДТП пострадавший скончался на месте. Дзержинский районный суд, где первоначально рассматривалось дело, посчитал доказанным факт причинения морального вреда волгоградке в связи с утратой отца и присудил ей компенсацию. ООО "Волгоградский Автобусный Парк" обжаловал указанное решение. Однако Волгоградский областной суд оставил его без изменения.
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