



В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград объяснили длинные пробки на мосту через Пичугу на федеральной трассе невозможностью ускорить работы из-за особенностей технологического процесса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, необходимость ремонта моста была связана с ослаблением балок берегового железобетонного пролета, которые могли выйти из строя и тогда движение на этом участке было бы полностью остановлено. Для обеспечения бесперебойного движения на участке в 2020 году специалисты приступили к подготовительным работам по усилению элементов сооружения, а в феврале 2021-го года – к основным.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 45%. Сейчас движение транспорта осуществляется по левой половине моста где уже полностью завершены ремонтные работы: заменены крайние балки и опорные части железобетонного пролёта, укреплён конус, отремонтирована проезжая часть, устроены тротуары и водоотвод. До октября этого года предстоит завершить аналогичный фронт работ на правой половине моста. «Мостовики работают в две смены при любой погоде: понимая высокую потребность граждан в скорейшем завершении работ и снятии ограничений движения по сооружению, наши подрядчики стремятся сдать объект в эксплуатацию как можно раньше. Ежедневно здесь работают более 60 человек и 15 единиц техники. Но, к сожалению, ряд процессов ускорить невозможно. Например, работы с бетоном требуют длительной выдержки, чтобы уложенный материал успевал набрать прочность», – пояснил куратор объекта, заместитель начальника производственного отдела волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Евгений Данилов.

Из-за отсутствия альтернативного проезда (ближайшее направление Камышин – Волгоград имеет протяженность 290 км) движение автомобильного транспорта на участке организовано в реверсивном режиме с устройством светофорного регулирования. В часы пик управление движением переводится в ручной режим, в его регулировании принимают участие сотрудники ГИБДД. Тем не менее, в ведомстве извинились перед водителями за временные неудобства.

Напомним, автолюбители жаловались на огромные пробки на мосту через Пичугу. Страдали и дачники, которые изнывали от жары в автобусах.



