Общество

«Состояние огромного счастья»: в Волгограде сдали долгострой в ЖК «Адмиралтейский»

Общество 22.07.2021 12:24
0
22.07.2021 12:24


Последний долгострой в жилом комплексе «Адмиралтейский» на улице Фадеева, 57 в Волгограде сдан в эксплуатацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, 80 из 266 новоселов уже получили ключи от квартир в новой высотке.
«Мы уже начали делать ремонты. Это состояние огромного счастья: хочется жить и строить планы на будущее», — поделилась эмоциями одна из дольщиков Елена Мягкова. Она также поблагодарила за огромную работу губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и членов рабочей группы, которые сегодня побывали на завершенном долгострое. Глава региона отметил, что в 2014 году на карте области было 110 проблемных домов, число обманутых дольщиков доходило до 10 тысяч человек. Сейчас достроены 90 высоток и еще одна секция, решены проблемы с жильем 8,3 тысяч семей.

«Нет общего лекала, общего подхода. Есть множество вопросов, которые необходимо решить. И те, кто занимается этим, прекрасно понимает, что мелочей у этой проблемы нет. Здесь очень важно взаимодействие с инициативной группой. Когда есть понимание и доверие, есть и решение, — без этого не получится», – подчеркнул Андрей Бочаров.
ЖК «Адмиралтейский», в состав которого входят два многоэтажных дома, был одним из самых проблемных в Волгоградской области. От рук недобросовестного застройщика пострадали 520 дольщиков, средства которых были украдены – по факту возбуждено уголовное дело. Компания обанкротилась, и достроенные на 80% дома взяла на себя организация «Пересвет-Юг». Благодаря внесенным в Градостроительный кодекс РФ поправкам об отмене повторной госэкспертизы для МКД, возведенных на 80 и более процентов, новый застройщик сразу приступил к работам. Первую многоэтажку сдали в феврале 2021 года, вторую – спустя пять месяцев.
До конца 2021 года в Волгоградской области планируется достроить еще 4 долгостроя и отдать ключи 700 семьям, в том числе обманутым дольщикам жилого дома №7 по улице 50 лет Октября в Красноармейском районе. Высотку начали возводить 11 лет назад, за это время стройку перепродавали, но только в 2020 году после вмешательства чиновников процесс «пошел». В 2022 году власти намерены решить проблемы всех обманутых дольщиков региона, отметил Андрей Бочаров.
На встрече с дольщиками глава Волгограда Виталий Лихачев отметил развитие Красноармейского района в целом. Мэр подчеркнул необходимость возведения транспортного обхода на юге Волгограда. «Строительство нового моста через ВДСК позволит перенаправить транзитный поток и привести в порядок существующий мост — этот объект необходим для движения городского транспорта, и мы уже готовим проект его ремонта. Еще одно важное решение, которое позволит развиваться и району, и городу в целом, — строительство двух мостов, которые соединят территории с островом Сарпинский. Таким образом, из Красноармейского района до Центрального можно будет добираться за 15 минут. Эти вопросы прорабатываются. Нужно строить инфраструктуру, развивать город так, чтобы он был комфортным для жителей, чтобы территория получала импульс для дальнейшего развития», – сказал мэр.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Общество
22.07.2021 15:41
Общество 22.07.2021 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2021 14:36
Общество 22.07.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2021 11:03
Общество 22.07.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2021 09:37
Общество 22.07.2021 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2021 08:36
Общество 22.07.2021 08:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.07.2021 21:38
Общество 21.07.2021 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2021 19:42
Общество 21.07.2021 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2021 18:52
Общество 21.07.2021 18:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2021 18:02
Общество 21.07.2021 18:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.07.2021 15:43
Общество 21.07.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2021 15:24
Общество 21.07.2021 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2021 15:19
Общество 21.07.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2021 14:26
Общество 21.07.2021 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2021 10:00
Общество 21.07.2021 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2021 09:25
Общество 21.07.2021 09:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:41
Глава волгоградского облздрава опроверг принудительную вакцинацию беременныхСмотреть фотографии
14:36
Битва комплектаций. Какой Geely ATLAS купить?Смотреть фотографии
14:36
Больницу №12 в Волгограде переоборудуют в ковидный стационарСмотреть фотографии
13:58
Подросток и его отец проломили голову таксисту на АЗС в ВолжскомСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области Россельхозбанк поддерживает уборочную кампаниюСмотреть фотографии
13:53
Волгоградстат зафиксировал рост тарифов на платные услугиСмотреть фотографии
13:13
Силовики вскрыли махинации с землей в Светлом Яру Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
«Состояние огромного счастья»: в Волгограде сдали долгострой в ЖК «Адмиралтейский»Смотреть фотографии
12:05
Полицейские разыскивают родителей за избиение ребенка в парке Волгограда (ВИДЕОШОК)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:36
ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльностиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области обанкротился засветившийся в похоронном скандале МУПСмотреть фотографии
10:47
Безработных селян поймали в Волгоградской области на ловле раковСмотреть фотографии
09:47
Два человека погибли на сгоревшей даче под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
«Не послушались дядю»: дети в Урюпинске с восторгом встретили знаменитых блогеровСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
Житель Волгоградской области перенес забор вокруг водокачки к себе во дворСмотреть фотографии
08:36
Свой – чужой: чиновник во Фролово потерял реноме из-за спора вдовы и фермера под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:05
"Это был апокалипсис": в Волгоградской области подсчитывают потери от разрушительного ураганаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:55
Шторм обесточил семь хуторов в Алексеевском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:38
В Волгоградской области стали меньше убивать и грабитьСмотреть фотографии
19:42
«Это нонсенс»: профессор – о нападениях бешеных куниц в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
Чиновники отказали сироте из Волжского в пособии из-за «дохода» от гробовыхСмотреть фотографии
17:10
Внезапный «паровозик» из двух машин сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Осталось недолго: как выглядит волгоградский стадион-ветеран в ожидании сноса (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:43
На Волгоградскую область несется штормСмотреть фотографии
15:24
У главного судебного пристава Волгоградской области появился зам из ТамбоваСмотреть фотографии
15:19
Директора предприятия в Волгоградской области оштрафовали за сомнительную водуСмотреть фотографии
15:07
Вечная «Память»?: депутаты «похоронили» проект прокуратуры о ритуальной сфере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
Цены на морковь обрушились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Высокое искусство: крупнейший центр вакцинации Волгоградской области открыли в музееСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Похищенную нефть в Волгоградской области пытались провести в зерновозе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 