



Последний долгострой в жилом комплексе «Адмиралтейский» на улице Фадеева, 57 в Волгограде сдан в эксплуатацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, 80 из 266 новоселов уже получили ключи от квартир в новой высотке.

«Мы уже начали делать ремонты. Это состояние огромного счастья: хочется жить и строить планы на будущее», — поделилась эмоциями одна из дольщиков Елена Мягкова. Она также поблагодарила за огромную работу губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и членов рабочей группы, которые сегодня побывали на завершенном долгострое. Глава региона отметил, что в 2014 году на карте области было 110 проблемных домов, число обманутых дольщиков доходило до 10 тысяч человек. Сейчас достроены 90 высоток и еще одна секция, решены проблемы с жильем 8,3 тысяч семей.





«Нет общего лекала, общего подхода. Есть множество вопросов, которые необходимо решить. И те, кто занимается этим, прекрасно понимает, что мелочей у этой проблемы нет. Здесь очень важно взаимодействие с инициативной группой. Когда есть понимание и доверие, есть и решение, — без этого не получится», – подчеркнул Андрей Бочаров.

ЖК «Адмиралтейский», в состав которого входят два многоэтажных дома, был одним из самых проблемных в Волгоградской области. От рук недобросовестного застройщика пострадали 520 дольщиков, средства которых были украдены – по факту возбуждено уголовное дело. Компания обанкротилась, и достроенные на 80% дома взяла на себя организация «Пересвет-Юг». Благодаря внесенным в Градостроительный кодекс РФ поправкам об отмене повторной госэкспертизы для МКД, возведенных на 80 и более процентов, новый застройщик сразу приступил к работам. Первую многоэтажку сдали в феврале 2021 года, вторую – спустя пять месяцев.

До конца 2021 года в Волгоградской области планируется достроить еще 4 долгостроя и отдать ключи 700 семьям, в том числе обманутым дольщикам жилого дома №7 по улице 50 лет Октября в Красноармейском районе. Высотку начали возводить 11 лет назад, за это время стройку перепродавали, но только в 2020 году после вмешательства чиновников процесс «пошел». В 2022 году власти намерены решить проблемы всех обманутых дольщиков региона, отметил Андрей Бочаров.

На встрече с дольщиками глава Волгограда Виталий Лихачев отметил развитие Красноармейского района в целом. Мэр подчеркнул необходимость возведения транспортного обхода на юге Волгограда. «Строительство нового моста через ВДСК позволит перенаправить транзитный поток и привести в порядок существующий мост — этот объект необходим для движения городского транспорта, и мы уже готовим проект его ремонта. Еще одно важное решение, которое позволит развиваться и району, и городу в целом, — строительство двух мостов, которые соединят территории с островом Сарпинский. Таким образом, из Красноармейского района до Центрального можно будет добираться за 15 минут. Эти вопросы прорабатываются. Нужно строить инфраструктуру, развивать город так, чтобы он был комфортным для жителей, чтобы территория получала импульс для дальнейшего развития», – сказал мэр.