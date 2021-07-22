«Не послушались дядю»: дети в Урюпинске с восторгом встретили знаменитых блогеров











В Урюпинск Волгоградской области накануне вечером прибыла команда участников шоу Анастасии Ивлеевой «Блогеры и дороги». Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с Ивлеевой в столицу российской провинции приехали комик и певец Роман Каграманов, тиктокеры Даня Милохин, Карина Крамбэйби и другие блогеры. В рамках проекта гости Урюпинска будут общаться с местными жителями и показывать, как живут люди в российской глубинке.

Первой точкой, где отметились знаменитости, стал памятник козе. Анастасия Ивлеева сняла сторис около памятника в окружении юных и восторженных поклонников – урюпинских подростков. Общению с молодежью помешал надвигающийся на город ураган - блогеры предпочли быстро сесть в машины и двинуться в направлении гостиницы. По дороге им встретился необычный персонаж - босой мужчина в трусах и в промокшей насквозь майке. Восторженные московские гости тут же сняли его на видео.











Напомним, накануне один из жителей Урюпинска выступил против приезда блогеров и потребовал оградить детей от общения с ними. Однако, как выяснилось, подростки не послушались дядю.

Видео instagram Анастасии Ивлеевой.