Игорь Воронин: «Главная задача власти – сделать жизнь волжан комфортной и удобной»

Общество 21.07.2021 18:02
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21.07.2021 18:02
Перспективы развития Волжского, внедрение инновационных технологий, создание новых производств и зон отдыха, благоустройство и ремонт дорог – эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на пресс-конференции главы города Игоря Воронина. Встреча с журналистами областных и городских СМИ прошла в преддверии 67-летия Волжского.
Волжский, который создавался как город энергетиков, сегодня является одним из крупных промышленных центров не только нашего региона, но и всей страны. От стабильного функционирования предприятий зависит благосостояние жителей и наполнение городского бюджета. Глава Волжского привел статистические данные, которые наглядно демонстрируют динамичное развитие экономики города.
«В 2013 году волжские предприятия выпустили продукции на 126 млрд рублей, а объем налоговых отчислений во все уровни бюджетов составил 13 млрд 600 млн рублей. По итогам прошлого года продукции было выпущено на 200 млрд рублей, а налоговые платежи составили 34 млрд. Цифры говорят сами за себя, – отметил Игорь Воронин. – Город продолжает развиваться, развиваются уже существующие предприятия, создаются новые».
Так, уже в скором времени в Волжском будет запущена в эксплуатацию первая линия крупнейшего в России консервного комбината, прорабатывается проект создания крупного логистического центра, совместно с областными властями готовится к запуску центр новых технологий.
Кстати, говоря об инновациях, Игорь Воронин остановился на проекте «Волжский 2050», который нацелен на развитие альтернативных источников энергии. Речь идет не только о солнечной энергетике, которая уже успешно внедряется на коммунальных, промышленных и социальных объектах – уже несколько волжских компаний работают над переработкой ила в топливо для генераторов электроэнергии, прорабатываются и другие идеи.
«Главной задачей «нулевого энергопотребления» должно стать сохранение ресурсов для следующих поколений волжан. Прорывные идеи являются тем двигателем, который позволит Волжскому эффективно и гармонично развиваться. Новые технологии – это то направление, которое предстоит развивать молодежи», – подчеркнул Игорь Воронин.
Глава города отдельно остановился на работе по повышению привлекательности города для молодых волжан. Администрация инициировала серию социологических опросов с целью выявления настроения подрастающего поколения, основных проблем, которые молодежь видит в Волжском, и путей их решения.
«Мы сегодня должны сделать всё, чтобы молодежь оставалась здесь. Для этого нужно правильно выбрать тренды развития города, – отметил Игорь Воронин. – Волжане хотят видеть в городе доступные площадки для занятий спортом, новые зоны отдыха, креативные пространства, инфраструктуру для современных средств индивидуальной мобильности – велосипедов, электросамокатов, моноколес и т.д. Наша задача – сделать так, чтобы город стал еще более удобным и комфортным для жителей».
Для этого в парках и скверах, на улицах Волжского установлены тренажеры для занятий физкультурой, построена велодорожка, которая соединила парк «Волжский» и речпорт; завершается возведение еще одного ФОКа, строится футбольный манеж, проектируется бассейн в новой части города.
Работа по определению перспективных направлений, драйверов развития Волжского ведется в постоянном диалоге с молодежью, активистами общественных округов, всеми вовлеченными горожанами. Благодаря неравнодушию и инициативе таких людей город меняется к лучшему. Игорь Воронин поблагодарил волжан и поздравил их с Днем города.
«Волжский строили наши родители, это город нашей судьбы. Давайте любить свой город по-настоящему, искренне, самоотверженно, и направлять все силы на его развитие», – обратился к горожанам Игорь Воронин.
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