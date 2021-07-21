Осталось недолго: как выглядит волгоградский стадион-ветеран в ожидании сноса (ВИДЕО)

Общество 21.07.2021 16:11
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21.07.2021 16:11
Считаные дни остались до начала масштабных демонтажных работ на стадионе "Трактор" в Волгограде, который в этом году отмечает свое 90-летие, сообщает ИА "Высота 102". Спортивный объект построили в 1931 году для футбольной команды Сталинградского тракторного завода. Во время войны стадион был разрушен, как и весь город. "Трактор" восстановили. В 1953— 1955 годах перед стадионом построили проходные, которые сейчас признаны памятником архитектуры регионального значения.
Под снос они не попадают, как и футбольное поле "Трактора", где в настоящее время тренируется молодежный состав волгоградского "Ротора". Во время видеосъемки игроки как раз были на поле. Сверху хорошо видно, что жизнь бьется только в "сердце" стадиона - на газоне.
Беговые дорожки и трибуны состарились до такого состояния, что даже находиться рядом с ними, скорее всего, уже небезопасно. Отметим, что во времена своей молодости трибуны стадиона могли вместить до 20 тысяч зрителей.
В настоящее время проходит аукцион по поиску подрядчика для сноса объектов на стадионе "Трактор". Как ранее сообщало информагентство, за 10,5 миллиона рублей здесь уберут все трибуны и строения, демонтируют пришедшие в негодность инженерные сети и покрытия. В дальнейшем власти планирует восстановить спортивный объект.
Как сейчас выглядит "Трактор" с высоты птичьего полета - в видеоматериале "Высоты 102".
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