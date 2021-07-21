Экономика

ВТБ выдает онлайн-кредиты бизнесу за один день

Экономика 21.07.2021 12:20 Новости компаний
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21.07.2021 12:20 Новости компаний


ВТБ запустил экспресс-кредит для среднего и малого бизнеса, который можно оформить и получить за один рабочий день без посещения отделения банка. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в рамках нового кредита клиентам доступно 10 млн рублей сроком до трех лет.
Заявку на новый экспресс-кредит предприниматели могут оформить в интернет-банке ВТБ Бизнес Онлайн и получить решение уже через пять минут. Деньги перечисляются на счет клиента в течение дня.
Продукт доступен юридическим лицам, имеющим расчетный счет в ВТБ. Залоговое обеспечение по кредиту не требуется. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента.
«Обеспечить цифровую доступность 100% продуктов и услуг – стратегическая цель ВТБ, и мы планируем выполнить ее уже на горизонте 2022 года. Новый кредит в нашей линейке позволяет клиентам получить финансирование, не выходя из дома, в уникально короткие сроки – за один день. При этом дополнительных документов или залога не требуется, а уровень ставки является одним из самых привлекательных на рынке для кредитов с такими параметрами. Мы наблюдаем большой интерес наших клиентов к данному продукту и позитивный отклик. Это удобное и универсальное решение для поддержки и развития бизнеса», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
«ВТБ в рамках цифровой трансформации активно внедряет самые современные технологии для того, чтобы клиенты банка получали лучшие на рынке продукты и сервисы. Для экспресс-кредитов для среднего и малого бизнеса была разработана абсолютно новая модель оценки рисков, построенная с применением элементов искусственного интеллекта. Модель использует данные из всех доступных внешних и внутренних источников банка, что позволяет сделать комплексную и более точную оценку. Внедрение новой модели позволило принимать решения по кредитам за считанные минуты. Благодаря современной ИТ-архитектуре созданного решения клиенты могут получать услугу в любом удобном им цифровом канале обслуживания, включая внешние площадки, а банк имеет возможность быстрого подключения новых источников данных», − подчеркнул Филипп Майзенберг, руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса ВТБ.
Напомним, ВТБ – один из лидеров кредитования среднего и малого бизнеса. Кредитный портфель банка в этом сегменте на 1 июля 2021 года составил 1,5 трлн рублей.






 

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