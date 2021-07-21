Расследования

В Волгоградской области развернут еще тысячу коек для пациентов с СOVID-19

Расследования 21.07.2021 12:49
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21.07.2021 12:49


Доведение инфекционного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 в Волгоградской области до 5000 единиц, возобновление в полном объёме работы колл-центров, усиление амбулаторного звена и сохранение темпов вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции — такие решения приняты сегодня по итогам заседания президиума регионального оперативного штаба под руководством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, обстановку на территории региона эпидемиологи считают контролируемой, но напряженной. Так, еще тысячу коек в инфекционных стационарах планируется оборудовать до конца недели. В настоящее время количество мест для лечения больных составляет 4 тысячи коек. 
Справка. Ежедневно в Волгоградской области защиту от коронавируса получают 13-15 тысяч человек. Всего с начала кампании прививки от COVID-19 сделал 570151 волгоградец (в том числе свыше 200 тысяч — лица старше 60 лет). Из них полностью завершили вакцинацию 396424. В регионе функционирует 61 прививочный пункт на базе медицинских организаций, 10 мобильных прививочных пунктов, 78 мобильных бригад, которые выезжают в соматические стационары, в организации и на предприятия, в том числе 10 в ТРЦ. С 21 июля на базе интерактивного исторического парка «Россия – моя история» начал работу самый большой в Волгограде и области прививочный центр с возможностью вакцинировать 1200 человек в смену. 
За весь период с начала вакцинации в Волгоградскую область доставлены порядка 640 тысяч доз, в том числе накануне по медорганизациям распределена партия из 9900 комплектов «Спутник V».

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