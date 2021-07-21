



Коммунальные службы Фролово Волгоградской области устраняют последствия ураганного ветра с сильным дождем, которые основательно набедокурили в городском округе 19 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, был создан оперативный штаб, а коммунальные службы занялись восстановлением подачи электроэнергии, расчисткой дорог и ремонтом поврежденных кровель домов, некоторые из которых полностью лишились крыш. Так, ураган полностью сорвал крышу с одного коттеджа и приземлил ее в нескольких десятках метрах от дома. Уже восстановлен кровли на домах мкр.Заречный 7,11,12,15,24,28,29,63,65, ул. Ленина 75, пос. Газразведки 28, пос. Жилгородок 20, работы по другим домам продолжаются.

Дворы и проезжие части очищены от мусора и веток. Распилено и вывезено около 50 кубических метров поваленных деревьев. Восстановлена осветительная опора на автомобильном мосту, возобновлено электроснабжение во всех домах, пострадавших от стихии.

В администрации города созданы 6 групп по обследованию жилых помещений, поврежденных в результате последствий неблагоприятных погодных условий. Обследованы и зафиксированы все повреждённые дома и жилые помещения, составлено более 16 актов, пояснили в оперштабе.

Напомним, Фролово стало эпицентром разбушевавшейся стихии, которая повредила инфраструктуру городского округа. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото группы ВК Подслушано. Фролово34.