Общество 21.07.2021 10:00
0
21.07.2021 10:00
Коммунальные службы Фролово Волгоградской области устраняют последствия ураганного ветра с сильным дождем, которые основательно набедокурили в городском округе 19 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, был создан оперативный штаб, а коммунальные службы занялись восстановлением подачи электроэнергии, расчисткой дорог и ремонтом поврежденных кровель домов, некоторые из которых полностью лишились крыш. Так, ураган полностью сорвал крышу с одного коттеджа и приземлил ее в нескольких десятках метрах от дома. Уже восстановлен кровли на домах мкр.Заречный 7,11,12,15,24,28,29,63,65, ул. Ленина 75, пос. Газразведки 28, пос. Жилгородок 20, работы по другим домам продолжаются.
Дворы и проезжие части очищены от мусора и веток. Распилено и вывезено около 50 кубических метров поваленных деревьев. Восстановлена осветительная опора на автомобильном мосту, возобновлено электроснабжение во всех домах, пострадавших от стихии.
В администрации города созданы 6 групп по обследованию жилых помещений, поврежденных в результате последствий неблагоприятных погодных условий. Обследованы и зафиксированы все повреждённые дома и жилые помещения, составлено более 16 актов, пояснили в оперштабе.
Напомним, Фролово стало эпицентром разбушевавшейся стихии, которая повредила инфраструктуру городского округа. К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото группы ВК Подслушано. Фролово34.
Реклама
В Волгоградскую область придет долгожданное похолодание21.07.2021 09:25
Общество 21.07.2021 09:25
Вход свободный: в COVID-free зоны в Волгограде впускают без QR-кода20.07.2021 18:05
Общество 20.07.2021 18:05
Жители Волгоградской области завалили жалобами Роспотребнадзор20.07.2021 17:49
Общество 20.07.2021 17:49
Вода цвета капучино выводит из строя счетчики в домах жителей Урюпинска Волгоградской области20.07.2021 15:42
Общество 20.07.2021 15:42
Жарит и горит: ГУ МЧС Волгоградской области переведено в режим повышенной готовности20.07.2021 15:24
Общество 20.07.2021 15:24
Роддом и паровоз в Волгограде обрели границы20.07.2021 14:27
Общество 20.07.2021 14:27
Автоколонну в городе Волгоградской области требуют признать банкротом20.07.2021 13:19
Общество 20.07.2021 13:19
Возвращение в кошмар?: в Волгоградской области зафиксировано небывалое количество заражений коронавирусом20.07.2021 12:09
Общество 20.07.2021 12:09
В Волгоградской облдуме меняют насиженные места20.07.2021 11:37
Общество 20.07.2021 11:37
В аэропорту Волгограда начали тестировать и прививать от COVID-1920.07.2021 11:36
Общество 20.07.2021 11:36
Видео дозаправки бомбардировщиков над Волгоградской областью20.07.2021 10:32
Общество 20.07.2021 10:32
Уже не смешно: изнывающим от жары волгоградцам разрешили сидеть у воды20.07.2021 10:11
Общество 20.07.2021 10:11
Успел отметить юбилей: в Волгограде скончался тренер олимпийской чемпионки20.07.2021 08:38
Общество 20.07.2021 08:38
Город в Волгоградской области пережил удар стихии20.07.2021 08:23
Общество 20.07.2021 08:23
Бесхозные газовые сети нашли в Волго-Ахтубинской пойме19.07.2021 17:25
Общество 19.07.2021 17:25
Реклама