Вход свободный: в COVID-free зоны в Волгограде впускают без QR-кода

Общество 20.07.2021 18:05
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20.07.2021 18:05
Минимум в два заведения в Волгограде, объявленных свободными от COVID-19 зонами, пропускают гостей без сертификатов о вакцинации или результатов ПЦР-тестов. Корреспонденту ИА «Высота 102» продали напитки без предъявления QR-кода в ресторане «Жар-Пицца» на проспекте Ленина, 3а и в чайной «Чай Китайской Панды» на улице 10-й дивизии НКВД, 5А.
В разгар рабочего дня ажиотажа в чайной не наблюдалось: сотрудник за прилавком без маски и журналист информагентства были единственными людьми в заведении. Впрочем, такое положение дел стандартно для середины буднего дня в этой чайной, основной поток гостей здесь наблюдается по вечерам и в выходные дни.
В «Жар-Пицце» клиентов было значительно больше: полакомиться фастфудом пришли и взрослые, и подростки, и младшие школьники. Как и в чайной, в пиццерии у корреспондента «Высоты 102» не спросили ни сертификат о вакцинации, ни результат ПЦР-теста, ни справку о перенесенном заболевании. Ни в одном из двух заведений не было обозначений о том, что здесь работает зона, свободная от коронавируса.
Напомним, 16 июля были оформлены и направлены пяти предприятиям паспорта иммунизации, подтверждающие получение статуса COVID-free зоны. Это ресторанный комплекс «Миля», чайная «Чай Китайской Панды», бар «Салон Цилиндров», пиццерия «Жар-пицца» и гостиница ИП Пархоменко Н. Н. По состоянию на 16 июля в комитет по развитию туризма заявки на получение паспортов иммунизации подали 20 предприятий общепита и сферы услуг. Учреждения, получившие эти паспорта, могут работать без ограничений, при этом все посетители должны предоставить для входа паспорт и сертификат о вакцинации (QR-код), или отрицательный тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или справку о перенесенном заболевании.
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