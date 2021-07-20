Жителей Волгоградской области не оставят без хлеба

Экономика 20.07.2021 15:09
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20.07.2021 15:09
Половину от запланированного объема пшеницы – 2 из 4 миллионов тонн – намолотили аграрии в Волгоградской области в условиях испепеляющей жары и пожароопасного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, зерно собрано с 800 тысяч гектаров, что составляет 44% от засеянной территории.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров оценил высокий темп сбора урожая в ходе выездного совещания на полях в Октябрьском районе. Особое внимание фермеры сейчас уделяют соблюдению противопожарных мер безопасности. Вся техника укомплектована пламегасителями и другим специальным оборудованием для предупреждения возгораний. Наготове в полях находится дополнительная техника для экстренного тушения.
Напомним, в начале этой недели федеральные СМИ сообщили о грядущем повышении цен на хлеб на 7-12%, однако позднее эта информация была опровергнута. Волгоградцам волноваться не стоит: судя по темпам сбора урожая, ценник на мучные изделия в регионе останется прежним.
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