Экономика

Жителей Волгоградской области не оставят без хлеба

Экономика 20.07.2021 15:09
0
20.07.2021 15:09


Половину от запланированного объема пшеницы – 2 из 4 миллионов тонн – намолотили аграрии в Волгоградской области в условиях испепеляющей жары и пожароопасного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, зерно собрано с 800 тысяч гектаров, что составляет 44% от засеянной территории.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров оценил высокий темп сбора урожая в ходе выездного совещания на полях в Октябрьском районе. Особое внимание фермеры сейчас уделяют соблюдению противопожарных мер безопасности. Вся техника укомплектована пламегасителями и другим специальным оборудованием для предупреждения возгораний. Наготове в полях находится дополнительная техника для экстренного тушения.
Напомним, в начале этой недели федеральные СМИ сообщили о грядущем повышении цен на хлеб на 7-12%, однако позднее эта информация была опровергнута. Волгоградцам волноваться не стоит: судя по темпам сбора урожая, ценник на мучные изделия в регионе останется прежним.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Экономика
20.07.2021 15:47
Экономика 20.07.2021 15:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2021 14:58
Экономика 20.07.2021 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 13:57
Экономика 20.07.2021 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 11:44
Экономика 20.07.2021 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 11:16
Экономика 20.07.2021 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 10:37
Экономика 20.07.2021 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 10:33
Экономика 20.07.2021 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 10:08
Экономика 20.07.2021 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 15:52
Экономика 19.07.2021 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 14:09
Экономика 19.07.2021 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 13:14
Экономика 19.07.2021 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 12:48
Экономика 19.07.2021 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 11:49
Экономика 19.07.2021 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 10:01
Экономика 19.07.2021 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 09:50
Экономика 19.07.2021 09:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
Вход свободный: в COVID-free зоны в Волгограде впускают без QR-кодаСмотреть фотографии
17:49
Жители Волгоградской области завалили жалобами РоспотребнадзорСмотреть фотографии
16:29
Ответственного за хранение и учет вакцин от COVID-19 в Волгоградской области выберут по конкурсуСмотреть фотографии
15:42
Вода цвета капучино выводит из строя счетчики в домах жителей Урюпинска Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Жарит и горит: ГУ МЧС Волгоградской области переведено в режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
15:09
Жителей Волгоградской области не оставят без хлебаСмотреть фотографии
14:27
Роддом и паровоз в Волгограде обрели границыСмотреть фотографии
14:27
Волгоградцы переходят на смартфоны премиального сегмента с большим объемом памятиСмотреть фотографии
13:19
Автоколонну в городе Волгоградской области требуют признать банкротомСмотреть фотографии
12:09
Возвращение в кошмар?: в Волгоградской области зафиксировано небывалое количество заражений коронавирусомСмотреть фотографии
11:39
Браконьеров - раколовов поймали с поличным в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской облдуме меняют насиженные местаСмотреть фотографии
11:36
В аэропорту Волгограда начали тестировать и прививать от COVID-19Смотреть фотографии
11:16
ПСБ предоставил платежный сервис Apple Pay держателям карт «Мир»Смотреть фотографии
10:52
Начальник ж/д станции в Волгограде осужден за коррупциюСмотреть фотографии
10:32
Видео дозаправки бомбардировщиков над Волгоградской областьюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Уже не смешно: изнывающим от жары волгоградцам разрешили сидеть у водыСмотреть фотографии
10:09
Водители двух легковушек пострадали в лобовом ДТП на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:38
Успел отметить юбилей: в Волгограде скончался тренер олимпийской чемпионкиСмотреть фотографии
08:23
Город в Волгоградской области пережил удар стихииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:07
Кандидаты от трех партий выдвинулись в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:17
Суд в Волгограде оставил в силе кабальный приговор обвиненному в смерти пассажирки инвалидуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Бесхозные газовые сети нашли в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
15:52
Старт приема заказов на ŠKODA KAROQ c измененной линейкой двигателей в Волга-Раст-ОктаваСмотреть фотографии
15:46
Удирал полями: пьяный водитель на "УАЗе" проиграл ралли волгоградским полицейским (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Гидрометцентр РФ: пекло в Волгоградской области сменится ливневыми дождями и градомСмотреть фотографии
14:56
3D-модель «Белого моря» волгоградского "Химпрома" обойдется в 30 миллионовСмотреть фотографии
14:20
Волгоградка за деньги «нарисовала» прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
14:09
ВТЗ наращивает объемы и расширяет производство высокотехнологичных трубСмотреть фотографии
13:58
Стремительные пневмонии унесли жизни еще семерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 