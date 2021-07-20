Экономика

Банк «Открытие»: котировки железной руды близки к снижению

Экономика 20.07.2021 14:58
0
20.07.2021 14:58


Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал ситуацию на мировом рынке железной руды, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Цены на железную руду (CFR Китай) остаются высокими, однако торгуются в узком коридоре и по итогам прошедшей недели выросли на 1,8% – до $219/т
В июне 2021 г. импорт железной руды в Китай снизился до 89,42 млн т (-0,4% м/м), продемонстрировав наихудший результат за последние 13 месяцев. По итогам 1 пол. 2021 г. импорт составил 561 млн т (+2,6% г/г). Рост производства стали и значительный уровень рентабельности китайских металлургических предприятий обусловили высокий спрос на железную руду в первые 6 месяцев 2021 г. Однако во второй половине 2021 г. ситуация будет меняться, и спрос снизится под влиянием контроля властей Китая над объемом производства стали в целях снижения выбросов.
Также негативное влияние на котировки окажет предстоящее восстановление предложения железной руды из Австралии и Бразилии. Падение отгрузок железной руды Rio Tinto во 2 кв. 2021 г. на 12% г/г до 76,3 млн т было вызвано сбоями из-за сильных дождей и ураганов в Австралии. Компания рассчитывает, что более благоприятные погодные условия во второй половине года позволят достичь нижней границы их целевого ориентира производства на 2021 г. (325-340 млн т), что подразумевает рост добычи железной руды на 11% к 1 пол. 2021 г. В тоже время Vale рассчитывает достичь верхней границы своего годового ориентира производства (315-335 млн т), что также указывает на потенциал роста производственной активности в предстоящие месяцы.
Еще один крупный участник рынка – австралийская компания BHP Billiton – в 1 пол. 2021 г. тоже снизила добычу железной руды до 125,7 млн т (-1,3% г/г) под вилянием погодных явлений и проблем с транспортной инфраструктурой в Австралии во 2 кв. 2021 г. При этом по итогам своего финансового года (1 июля 2020 г. – 30 июня 2021 г.) компания зафиксировала рост показателя на 5,5% г/г до 253,5 млн т на фоне сильного роста добычи в 3 и 4 кв. 2020 г. Для следующего финансового года (1 июля 2021 г. – 30 июня 2022 г.) производственный ориентир компании составил 249 – 259 млн т на фоне ожидания роста добычи за счет фокуса на увеличении производительности.
Указанные компании представляют около 40% глобального производства железной руды и стремятся нарастить добычу, чтобы воспользоваться периодом высоких цен на железную руду.
В этих условиях два противоположных тренда для рынка железной руды в Китае могут обеспечить постепенное снижение цен на данный сырьевой актив к своим более обоснованным уровням.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Экономика
20.07.2021 15:47
Экономика 20.07.2021 15:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2021 15:09
Экономика 20.07.2021 15:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2021 13:57
Экономика 20.07.2021 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 11:44
Экономика 20.07.2021 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 11:16
Экономика 20.07.2021 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 10:37
Экономика 20.07.2021 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 10:33
Экономика 20.07.2021 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 10:08
Экономика 20.07.2021 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 15:52
Экономика 19.07.2021 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 14:09
Экономика 19.07.2021 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 13:14
Экономика 19.07.2021 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 12:48
Экономика 19.07.2021 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 11:49
Экономика 19.07.2021 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 10:01
Экономика 19.07.2021 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 09:50
Экономика 19.07.2021 09:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
Вход свободный: в COVID-free зоны в Волгограде впускают без QR-кодаСмотреть фотографии
17:49
Жители Волгоградской области завалили жалобами РоспотребнадзорСмотреть фотографии
16:29
Ответственного за хранение и учет вакцин от COVID-19 в Волгоградской области выберут по конкурсуСмотреть фотографии
15:42
Вода цвета капучино выводит из строя счетчики в домах жителей Урюпинска Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Жарит и горит: ГУ МЧС Волгоградской области переведено в режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
15:09
Жителей Волгоградской области не оставят без хлебаСмотреть фотографии
14:27
Роддом и паровоз в Волгограде обрели границыСмотреть фотографии
14:27
Волгоградцы переходят на смартфоны премиального сегмента с большим объемом памятиСмотреть фотографии
13:19
Автоколонну в городе Волгоградской области требуют признать банкротомСмотреть фотографии
12:09
Возвращение в кошмар?: в Волгоградской области зафиксировано небывалое количество заражений коронавирусомСмотреть фотографии
11:39
Браконьеров - раколовов поймали с поличным в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской облдуме меняют насиженные местаСмотреть фотографии
11:36
В аэропорту Волгограда начали тестировать и прививать от COVID-19Смотреть фотографии
11:16
ПСБ предоставил платежный сервис Apple Pay держателям карт «Мир»Смотреть фотографии
10:52
Начальник ж/д станции в Волгограде осужден за коррупциюСмотреть фотографии
10:32
Видео дозаправки бомбардировщиков над Волгоградской областьюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Уже не смешно: изнывающим от жары волгоградцам разрешили сидеть у водыСмотреть фотографии
10:09
Водители двух легковушек пострадали в лобовом ДТП на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:38
Успел отметить юбилей: в Волгограде скончался тренер олимпийской чемпионкиСмотреть фотографии
08:23
Город в Волгоградской области пережил удар стихииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:07
Кандидаты от трех партий выдвинулись в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:17
Суд в Волгограде оставил в силе кабальный приговор обвиненному в смерти пассажирки инвалидуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Бесхозные газовые сети нашли в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
15:52
Старт приема заказов на ŠKODA KAROQ c измененной линейкой двигателей в Волга-Раст-ОктаваСмотреть фотографии
15:46
Удирал полями: пьяный водитель на "УАЗе" проиграл ралли волгоградским полицейским (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Гидрометцентр РФ: пекло в Волгоградской области сменится ливневыми дождями и градомСмотреть фотографии
14:56
3D-модель «Белого моря» волгоградского "Химпрома" обойдется в 30 миллионовСмотреть фотографии
14:20
Волгоградка за деньги «нарисовала» прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
14:09
ВТЗ наращивает объемы и расширяет производство высокотехнологичных трубСмотреть фотографии
13:58
Стремительные пневмонии унесли жизни еще семерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 