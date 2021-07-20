Более 1500 клиентов банка «Открытие» получили выплаты купонного дохода по ИСЖ от «Росгосстрах Жизни»
Экономика 20.07.2021 13:57 Новости компаний
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20.07.2021 13:57 Новости компаний
Клиенты «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу банка «Открытие») заработали больше всего по договорам ИСЖ со стратегиями «Квартальный купон», «Квартальный купон 2.0» и «Лидеры сектора 2.0». Максимальная доходность для договоров с единовременным взносом в рублях достигала 17%, в долларах – 7% годовых, а для договоров с рассрочкой в рублях 45% на первый внесенный взнос. Выплаты по состоянию на 1 июля 2021 года получили более 1500 клиентов банка «Открытие». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
«Купонные продукты ИСЖ пользуются популярностью у инвесторов благодаря регулярной ежегодной или ежеквартальной доходности. Это помогает клиентам лучше оценить эффективность своего текущего выбора инвестиционной стратегии и принять решение о новых инвестициях», - отмечает заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко.
«Купонные стратегии ИСЖ позволяют нашим клиентам получать доход регулярно, не дожидаясь срока окончания договора. Стратегии, которые мы запустили в прошлом году и ранее, продолжают работать и приносить клиентам деньги, несмотря на коронакризис и нестабильность в мировой экономике», – добавляет руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Тураев.
Стратегию ИСЖ «Лидеры сектора 2.0» для клиентов банка «Открытие» составили аналитики «Росгосстрах Жизнь». Основная идея заключалась в том, чтобы инвестировать в компании с хорошо узнаваемыми брендами, которые были и остаются лидерами секторов, где сконцентрирован их основной бизнес: телекоммуникация, добыча нефти и газа, автомобилестроение (AТ&T, Adidas, BР, Twitter и Volkswagen). При этом каждая из компаний представляла в корзине экономики стран, которые традиционно считаются самыми устойчивыми в мире - США, Германию, Великобританию.
В стратегию ИСЖ «Квартальный купон 2.0» входят бумаги компании Moderna (эта биотехнологическая компания создала вакцину от COVID-19, признанную Всемирным конгрессом вакцин одной из самых эффективных), Unilever (продукты питания и средства гигиены нужны всегда, особенно в эпоху кризисов, пандемий и самоизоляции), Ericsson (одна из самых интересных телеком-компаний на рынке, которая строит сети 5G для быстрого интернета на удаленке), Twitter (эта соцсеть внезапно снова стала актуальной и быстрее других восстанавливается от кризиса), а также «Норильский никель», потому что он быстрее конкурентов смог справиться с кризисом.
В стратегию ИСЖ «Квартальный купон» входят компании потребительского сектора, к которым отчасти можно отнести авиаперевозчиков, и которые традиционно являются ключевыми бенефициарами глобального экономического роста - от Nestle и Siemens до Walmart и China Southern Airlines.
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