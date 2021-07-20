Автоколонну в городе Волгоградской области требуют признать банкротом

Общество 20.07.2021 13:19
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20.07.2021 13:19
Налоговики требуют признать банкротом МП «Автоколонна городского округа – город Камышин», которое занимается организацией пассажирских перевозок в муниципалитете. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного Волгоградского суда, с заявлением обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2. Сумма финансовых претензий фискальной службы к муниципальному предприятию составила более 7,6 миллиона рублей.
Ранее, напомним, арбитражный суд Волгоградской области отказал в признании банкротом ГУП «Волгоградавтотранс». Предприятие имело задолженность в бюджет по налогам более 40 миллионов рублей. Однако после получения субсидии перевозчик погасил долг.
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