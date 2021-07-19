Расследования 19.07.2021 19:17
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19.07.2021 19:17
Волгоградский областной суд оставил без изменений приговор инвалиду III степени 67-летнему Николаю Корнееву, осужденному за смерть пассажирки и причинение тяжкого вреда водителю автомобиля «Нива». Ранее Новоаннинский районный суд назначил пенсионеру 2,5 года лишения свободы условно и выплату невиданной по своим размерам компенсации в 1 млн рублей, сообщает ИА «Высота 102».
В рамках заседания по рассмотрению апелляционной жалобы адвокат осужденного Армен Габриелян подал ходатайства о допросе судмедэксперта, автотехника и трасолога. Защита Корнеева еще раз обратила внимание суда на то, что водитель и пассажиры перевернувшейся «Нивы» в момент ДТП не были пристегнуты вопреки показаниям свидетелей. Именно это, по версии адвоката, стало причиной ранений главного агронома СПК «Галушкинский» Ивана Лапина и его коллеги и смерти жены Лапина.
Габриелян также подал ходатайство и о допросе психолога, приложив к нему результаты экспертизы. Она свидетельствует о том, что из-за уровня интеллектуального и социокультурного развития осужденный не осознает серьезность процессуальных документов, подписанных им ранее против себя.
Впрочем, судья Елена Руппель отказала в рассмотрении ходатайств. Свое решение она аргументировала тем, что оснований для допроса судмедэксперта, автотехника и трасолога нет, поскольку все свои решения они уже предоставили суду в письменном виде. Армен Габриелян намерен обжаловать приговор облсуда в следующей инстанции и добиться отмены кабального для пенсионера-инвалида приговора.
Напомним, роковое ДТП с участием Николая Корнеева и Ивана Лапина произошло 17 сентября 2020 года. Корнеев возвращался с рыбалки со стороны хутора Галушкинский на своей «Лада Гранта». Догнав «Ниву», за рулем которой был Лапин, пенсионер пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Как только машины поравнялись, водитель «Нивы» повернул руль влево, столкнувшись с «Грантой». От удара «Нива» выехала в кювет и опрокинулась. В этот момент из машины вылетела 65-летняя жена агронома, которая скончалась на месте. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали.
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