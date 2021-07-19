Бесхозные газовые сети нашли в Волго-Ахтубинской пойме

Общество 19.07.2021 17:25
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19.07.2021 17:25
Более десяти бесхозных сооружений систем газоснабжения обнаружены на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, указанные объекты из муниципальной собственности в собственность Волгоградской области не переданы, меры по оформлению необходимой сопроводительной документации не приняты, что может ставить под угрозу предоставление населению услуг по газоснабжению и безопасное функционирование объектов, как составляющей части единой системы жилищно-коммунального хозяйства. Бесхозные сети, в частности, располагаются на территории рабочего поселка Средняя Ахтуба, Ахтубинского и Суходольского сельских поселений.
В суд было направлено четыре исковых заявления с требованием о принятии мер по передаче указанных систем газоснабжения в собственность Волгоградской области. Среднеахтубинский районный суд все иски удовлетворил, согласившись с позицией Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора.
Фото из архива "Высоты 102"
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