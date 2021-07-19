Бесхозные газовые сети нашли в Волго-Ахтубинской пойме





Более десяти бесхозных сооружений систем газоснабжения обнаружены на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, указанные объекты из муниципальной собственности в собственность Волгоградской области не переданы, меры по оформлению необходимой сопроводительной документации не приняты, что может ставить под угрозу предоставление населению услуг по газоснабжению и безопасное функционирование объектов, как составляющей части единой системы жилищно-коммунального хозяйства. Бесхозные сети, в частности, располагаются на территории рабочего поселка Средняя Ахтуба, Ахтубинского и Суходольского сельских поселений.

В суд было направлено четыре исковых заявления с требованием о принятии мер по передаче указанных систем газоснабжения в собственность Волгоградской области. Среднеахтубинский районный суд все иски удовлетворил, согласившись с позицией Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора.

Фото из архива "Высоты 102"