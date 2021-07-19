Расследования 19.07.2021 13:04
0
19.07.2021 13:04
Больше миллиона рублей взыскала жительница Волгограда с клиники пластической хирургии "Изабелла" в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, в пользу женщины, чья дочь умерла на операционном столе, взысканы убытки, расходы на лечение и погребение в сумме 536 043 руб., а также компенсация морального вреда в размере 550 000 рублей. Решение вступило в законную силу.
Напомним, в ноябре 2016 года во время операции по коррекции подбородка, которую проводил главврач клиники "Изабелла" Марсело Нтире, умерла 23-летняя девушка. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда "неотложки". Летом 2018 года Центральным районным судом Волгограда Нтире был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. По решению суда пластический хирург также должен был выплатить родственникам миллион рублей, тогда как они заявляли претензий почти на 3,5 миллиона.
Летом 2019 года было принято решение переквалифицировать действия пластического хирурга с части 2 ст.238 УК РФ на часть 1 этой же статьи, назначить наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей и тут же освободить Марсело Нтире от назначенного штрафа в связи с истечением срока давности преступления. В гражданском иске родственникам погибшей девушки тогда вообще было отказано. Суд установил, что определенные нарушения в клинике имелись, но смерть пациентки с этими нарушениями не связана.
Реклама
Рецидивистка в Волгоградской области на кражах почти стала миллионершей18.07.2021 11:31
Расследования 18.07.2021 11:31
Мошенник из Луганска обманул волгоградского пенсионера на 300 тысяч рублей18.07.2021 09:57
Расследования 18.07.2021 09:57
Не твое – не бери: полиция вычислила укравшую забытый смартфон волгоградку17.07.2021 10:03
Расследования 17.07.2021 10:03
Владельцу лодочной станции вынесли приговор за гибель 11 человек на Волге в Волгограде16.07.2021 17:59
Расследования 16.07.2021 17:59
В Волгограде вскрыли первый случай мошенничества с сертификатами о вакцинации (ВИДЕО)16.07.2021 14:11
Расследования 16.07.2021 14:11
Пожаром на Латошинской в Волгограде замаскировали убийство16.07.2021 13:48
Расследования 16.07.2021 13:48
«Хватило бы на 32 миллиона доз»: уголовное дело крупной банды наркодилеров рассмотрят в Волгограде16.07.2021 13:01
Расследования 16.07.2021 13:01
Недоброе отношение к 19-летней пациентке дома-интерната вскрыли в Волгоградской области16.07.2021 10:18
Расследования 16.07.2021 10:18
Подросток найден мертвым на севере Волгоградской области16.07.2021 08:43
Расследования 16.07.2021 08:43
Молодого мужчину с тату на ноге разыскивают в Волгоградской области15.07.2021 10:27
Расследования 15.07.2021 10:27
Прокуратура требует 7 лет колонии для лодочника по делу о крушении катамарана в Волгограде14.07.2021 18:06
Расследования 14.07.2021 18:06
Волгоградца осудили на 10 лет за многомиллионную аферу с продажей арестованных иномарок14.07.2021 17:07
Расследования 14.07.2021 17:07
Расстрелянная мужем жительница Волгоградской области умерла в Новоаннинской ЦРБ14.07.2021 13:00
Расследования 14.07.2021 13:00
Рассмотрение уголовного дела волгоградского генерала Музраева откладывается14.07.2021 12:24
Расследования 14.07.2021 12:24
Распространителю детского порно ужесточили наказание в Волгограде14.07.2021 10:33
Расследования 14.07.2021 10:33
Реклама