Расследования

В Волгограде мать скончавшейся на пластической операции девушки взыскала миллион с клиники

Расследования 19.07.2021 13:04
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19.07.2021 13:04


Больше миллиона рублей взыскала жительница Волгограда с клиники пластической хирургии "Изабелла" в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, в пользу женщины, чья дочь умерла на операционном столе, взысканы убытки, расходы на лечение и погребение в сумме 536 043 руб., а также компенсация морального вреда в размере 550 000 рублей. Решение вступило в законную силу.
Напомним, в ноябре 2016 года во время операции по коррекции подбородка, которую проводил главврач клиники "Изабелла" Марсело Нтире, умерла 23-летняя девушка. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда "неотложки". Летом 2018 года Центральным районным судом Волгограда Нтире был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. По решению суда пластический хирург также должен был выплатить родственникам миллион рублей, тогда как они заявляли претензий почти на 3,5 миллиона.
Летом 2019 года было принято решение переквалифицировать действия пластического хирурга с части 2 ст.238 УК РФ на часть 1 этой же статьи, назначить наказание в  виде штрафа в 300 тысяч рублей и тут же освободить Марсело Нтире от назначенного штрафа в связи с истечением срока давности преступления. В гражданском иске родственникам погибшей девушки тогда вообще было отказано. Суд установил, что определенные нарушения в клинике имелись, но смерть пациентки с этими нарушениями не связана.

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