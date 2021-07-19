Экономика

ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза

Экономика 19.07.2021 10:01 Новости компаний
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19.07.2021 10:01 Новости компаний


Во втором квартале 2021 года ВТБ увеличил выдачи цифровых кредитных карт на 55% по сравнению с первыми тремя месяцами. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, за полгода банк оформил 84 тысячи кредитных карт в цифровом формате. Их доля в продажах превысила 13%, к концу года банк планирует нарастить ее до 20%.
Портфель кредитных карт ВТБ с начала года вырос на 9%, до 120 млрд руб. Только в июне продажи карт увеличились на 86% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
«Кредитные карты являются универсальным инструментом для ежедневного использования нашими клиентами, поэтому спрос на них будет оставаться высоким. Продолжается сезон отпусков, во время которого у многих клиентов запланированы дополнительные траты, в конце лета начнется подготовка детей к новому учебному году. Для таких операций клиенты активно используют именно кредитные карты, дополнительно делая сегодня ставку именно на цифровые аналоги. В четвертом квартале повышенный спрос на них сохранится, ведь на рынке он традиционно считается "высоким сезоном"», - подчеркнул Тимур Вафин, начальник управления кредитных карт ВТБ. 
Кредитная «Карта возможностей» ВТБ сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В месяц оформления карты, а также в два последующих льготный период распространяется и на операции снятия наличных. Подробнее с условиями оформления карты можно ознакомиться на сайте ВТБ.
Любой клиент ВТБ может оформить кредитную карту без визита в отделение, в ВТБ Онлайн за несколько минут. Для получения цифровой кредитной карты клиенту необходимо заполнить небольшую анкету в мобильном приложении. Поля анкеты меняются в зависимости от известной о клиенте информации. После оформления карта сразу будет доступна в приложении. При необходимости, клиент может получить пластиковый эквивалент кредитной карты в офисе. 
ВТБ начал эмиссию предодобренных цифровых кредитных карт в мобильном приложении ВТБ Онлайн с декабря 2020 года, с 15 мая 2021 г. любой клиент может оформить кредитную карту без визита в отделение.









 

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