ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза

Экономика 19.07.2021 10:01 Новости компаний
0
19.07.2021 10:01 Новости компаний
Во втором квартале 2021 года ВТБ увеличил выдачи цифровых кредитных карт на 55% по сравнению с первыми тремя месяцами. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, за полгода банк оформил 84 тысячи кредитных карт в цифровом формате. Их доля в продажах превысила 13%, к концу года банк планирует нарастить ее до 20%.
Портфель кредитных карт ВТБ с начала года вырос на 9%, до 120 млрд руб. Только в июне продажи карт увеличились на 86% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
«Кредитные карты являются универсальным инструментом для ежедневного использования нашими клиентами, поэтому спрос на них будет оставаться высоким. Продолжается сезон отпусков, во время которого у многих клиентов запланированы дополнительные траты, в конце лета начнется подготовка детей к новому учебному году. Для таких операций клиенты активно используют именно кредитные карты, дополнительно делая сегодня ставку именно на цифровые аналоги. В четвертом квартале повышенный спрос на них сохранится, ведь на рынке он традиционно считается "высоким сезоном"», - подчеркнул Тимур Вафин, начальник управления кредитных карт ВТБ.
Кредитная «Карта возможностей» ВТБ сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В месяц оформления карты, а также в два последующих льготный период распространяется и на операции снятия наличных. Подробнее с условиями оформления карты можно ознакомиться на сайте ВТБ.
Любой клиент ВТБ может оформить кредитную карту без визита в отделение, в ВТБ Онлайн за несколько минут. Для получения цифровой кредитной карты клиенту необходимо заполнить небольшую анкету в мобильном приложении. Поля анкеты меняются в зависимости от известной о клиенте информации. После оформления карта сразу будет доступна в приложении. При необходимости, клиент может получить пластиковый эквивалент кредитной карты в офисе.
ВТБ начал эмиссию предодобренных цифровых кредитных карт в мобильном приложении ВТБ Онлайн с декабря 2020 года, с 15 мая 2021 г. любой клиент может оформить кредитную карту без визита в отделение.
Реклама
Старт приема заказов на ŠKODA KAROQ c измененной линейкой двигателей в Волга-Раст-Октава19.07.2021 15:52
Экономика 19.07.2021 15:52
ВТЗ наращивает объемы и расширяет производство высокотехнологичных труб19.07.2021 14:09
Экономика 19.07.2021 14:09
В Волгоградской области стартовала программа переформатирования малых сельских офисов Сбербанка19.07.2021 13:14
Экономика 19.07.2021 13:14
Выбрать подходящий вклад в СберБанке стало ещё удобнее19.07.2021 12:48
Экономика 19.07.2021 12:48
Сервисы кибербезопасности СберБанк Онлайн помогли заблокировать 27 тысяч фишинговых ресурсов19.07.2021 11:49
Экономика 19.07.2021 11:49
Волгоградское транспортное предприятие спасено от банкротства19.07.2021 09:50
Экономика 19.07.2021 09:50
Банк «Открытие» повышает ставки по всем рублевым вкладам16.07.2021 15:34
Экономика 16.07.2021 15:34
«Таможенная карта»: более половины оборотов платежной системы в первом полугодии 2021 года приходится на автопром и импортеров электротоваров16.07.2021 14:12
Экономика 16.07.2021 14:12
ВТБ Лизинг увеличил продажи техники КАМАЗ в полтора раза16.07.2021 14:08
Экономика 16.07.2021 14:08
Банк «Открытие» выплатил две трети суммы возмещения вкладчикам «Энергомашбанка»16.07.2021 13:12
Экономика 16.07.2021 13:12
СберБанк полностью меняет линейку своих банковских карт16.07.2021 12:35
Экономика 16.07.2021 12:35
ВТБ повысил безопасность подачи заявлений на «школьные» выплаты16.07.2021 11:43
Экономика 16.07.2021 11:43
В поселке Сады Придонья появился поющий фонтан16.07.2021 11:42
Экономика 16.07.2021 11:42
РУСАЛ начинает поставки алюминия бренда ALLOW на завод Aluminium Rheinfelden16.07.2021 10:53
Экономика 16.07.2021 10:53
Банк «Открытие» добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк16.07.2021 10:46
Экономика 16.07.2021 10:46
Реклама