Общество

Суд в Волгограде не смог рассудить спор о цифровом долге

Общество 18.07.2021 15:26
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18.07.2021 15:26


Волгоградский областной суд отказал местному жителю в требовании о взыскании цифрового долга в сумме более 10 тысяч долларов США. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, ранее принятое Среднеахтубинским районным судом решение по этому делу оставлено без изменения.
Как следует из материалов дела, спор возник из-за соглашения о возмездной уступке прав между участниками электронной системы расчетов «WebMoney Transfer». В качестве расчетных средств в данной системе интернет-платежей используются так называемые титульные знаки. На основании этого соглашения, ответчик задолжал истцу в WMZ-знаках, которые выступают в виде долларовых «кошельков». В соответствии с официальными документами системы «WebMoney Transfer», курс WMZ равен курсу доллара США. Деньги с должника житель Волгоградской области пытался взыскать в судебном порядке, но ему было отказано на основании того, что виртуальные денежные единицы не могут быть юридически признаны средствами платежа (деньгами).
«Виртуальные денежные средства не могут выступать предметом договора в качестве денежных средств и вещей, определенных родовыми признаками, поскольку не являются предметами материального мира и не существуют в физически осязаемой форме», - говорится в судебном решении.
Отметим, что весной текущего года облсуд отказал в иске жителю Волгограда, который пытался взыскать со своего компаньона вложенные в криптовалюту средства. Тогда суд пояснил, что все операции с криптовалютой производились их владельцами на свой страх и риск, так как эмиссия криптовалют происходит децентрализованно. А государственный контроль за такой валютой на момент возникновения спорных правоотношений не осуществлялся.

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