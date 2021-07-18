Гостям Волгограда вручат светящиеся 3D-скульптуры «Родины-матери»

Общество 18.07.2021 09:04
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18.07.2021 09:04
Партию сувенирной продукции с изображением скульптуры «Родины-матери» в 3D, в стекле и с подсветкой закупают для гостей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ГКУ Волгоградской области «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению Волгоградской области» заказало 100 штук такой сувенирной продукции за 573,3 тысячи рублей.
В описании указано, что стеклянный сувенир с объемным изображением скульптуры «Родина-мать зовет!» должен находиться в футляре из массива ценной породы дерева бука, состоящего из подставки и крышки-колпака. На поставке будет стеклянный параллелепипед с трехмерным изображением скульптуры внутри, которое наносится методом лазерной гравировки. Свечение скульптуры синим цветом обеспечит светодиодная подсветка. Ее можно будет включать и выключать. Высота сувенира в закрытом состоянии составит 15,5 сантиметра.
Отметим, что сувенирную продукцию с изображением «Родины-матери» для гостей Волгограда закупают регулярно. Так, к примеру, ранее их уже одаривали деревянными панно, а также фарфором и хрусталем с изображением известного материала на Мамаевом кургане в Волгограде.
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