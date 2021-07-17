Спорт

Еле проснулись: волгоградский "Ротор" сыграл вничью с клубом из Подмосковья

Спорт 17.07.2021 21:08
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17.07.2021 21:08


Сегодняшний матч волгоградского «Ротора» с «Олимпом-Долгопрудным» закончился ничьей - 1:1. Как сообщает ИА «Высота 102», соперники с первых минут завладели мячом, и эта тактика принесла им успех. На шестой минуте первого тайма игроки «Олимпа» заработали штрафной около ворот «Ротора», однако вратарь Игорь Обухов сумел отразить атаку и перевел мяч на угловой. С углового мяч и влетел в ворота волгоградского клуба.
«Ротор» мог пропустить и второй гол в первом тайме, но, к счастью, мяч попал в штангу. Фанаты активно выражали недовольство игрой волгоградской команды и требовали в кричалках, адресованных игрокам, проснуться. Этого же хотел от своих подопечных и главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов. Впрочем, он лишь однажды вышел к кромке поля во время перерыва, когда волгоградцы освежались водой. Причем главный тренер «Олимпа-Долгопрудного» весь первый тайм провел на ногах. На перерыв игроки «Ротора» уходили под свист болельщиков. 
Впрочем, волгоградские футболисты не хотели просыпаться почти и весь второй тайм. Сравнять счет удалось только на 86-ой минуте Илье Бериашвили. Произошло это после удаления полузащитника из команды соперников, получившего вторую желтую карточку. В самом конце матча футболисты клуба из Подмосковья доигрывали и вовсе вдевятером после удаления еще одного спортсмена. 
Таким образом, у "Ротора" уже две ничьи в двух матчах и два очка. 

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