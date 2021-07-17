Расследования

Не твое – не бери: полиция вычислила укравшую забытый смартфон волгоградку

Расследования 17.07.2021 10:03
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17.07.2021 10:03


Жительница Дзержинского района Волгограда поблагодарила местного участкового старшего лейтенанта полиции Владимира Крючкова за раскрытую кражу мобильного телефона. Полицейскому удалось вычислить 36-летнюю волгоградку, похитившую забытый на банкомате смартфон, и собрать доказательства преступления, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Мобильный телефон забыл на крышке терминала сын заявительницы. В конце мая он зашел в один из магазинов снять деньги, положил смартфон рядом и ушел без него, а когда вернулся, то телефона уже не было. Забытый смартфон заметила одна из покупательниц: оглядевшись, она быстро убрала чужую вещь в сумку, дома заменила сим-карту и стала пользоваться телефоном.
Полицейские изъяли украденную технику и вернули ее законному владельцу. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, его передали для рассмотрения в суд.

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