За торговлю поддельными кроссовками волгоградцу грозит колония

Происшествия 15.07.2021 14:51
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15.07.2021 14:51
Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя, который торговал на рынке в Дзержинском районе Волгограда подделками известных иностранных брендов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативники изъяли в торговой точке коммерсанта 111 пар поддельной обуви. Ущерб, причиненный правообладателям, составил свыше 975 тысяч рублей. За незаконное использование чужого товарного знака ему грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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