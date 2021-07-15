Происшествия

За торговлю поддельными кроссовками волгоградцу грозит колония

Происшествия 15.07.2021 14:51
0
15.07.2021 14:51


Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя, который торговал на рынке в Дзержинском районе Волгограда подделками известных иностранных брендов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативники изъяли в торговой точке коммерсанта 111 пар поддельной обуви. Ущерб, причиненный правообладателям, составил свыше 975 тысяч рублей. За незаконное использование чужого товарного знака ему грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
15.07.2021 15:06
Происшествия 15.07.2021 15:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2021 11:58
Происшествия 15.07.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2021 11:45
Происшествия 15.07.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2021 17:23
Происшествия 14.07.2021 17:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2021 15:26
Происшествия 14.07.2021 15:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2021 13:42
Происшествия 14.07.2021 13:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2021 11:47
Происшествия 14.07.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2021 09:55
Происшествия 14.07.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2021 21:21
Происшествия 13.07.2021 21:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2021 19:14
Происшествия 13.07.2021 19:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2021 11:23
Происшествия 13.07.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2021 09:55
Происшествия 13.07.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2021 22:42
Происшествия 12.07.2021 22:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2021 14:05
Происшествия 12.07.2021 14:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2021 13:45
Происшествия 12.07.2021 13:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
Организаторов сети борделей задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
За торговлю поддельными кроссовками волгоградцу грозит колонияСмотреть фотографии
13:18
На волгоградских заправках замерли цены на бензинСмотреть фотографии
13:17
Жителя Урюпинска оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие ПЦР-тестаСмотреть фотографии
11:59
Олег Савченко официально стал кандидатом в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
Волгоградский пристав ради годовых показателей пошел на подлогСмотреть фотографии
11:45
«Тепличный удар»: под Волгоградом сносят полиэтиленовый городСмотреть фотографии
10:52
Восемь кафе в Волгограде начнут пропускать посетителей по QR-кодамСмотреть фотографии
10:27
Молодого мужчину с тату на ноге разыскивают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Президентские выплаты на волгоградских детей-школьников начнутся с 16 августаСмотреть фотографии
09:39
Бомбардировщики выполнили сложную операцию над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
09:28
Ресторан «Корона» в Волгограде поплатился за «корону»Смотреть фотографии
08:52
Больше течь не будет: в Волгограде УК «Новый дом» избавила жильцов от многолетнего потопаСмотреть фотографии
19:56
Многодетных родителей под Волгоградом огорошила земельная статистика чиновниковСмотреть фотографии
18:45
Цена на морковь в Волгоградской области продолжила взлётСмотреть фотографии
18:06
Прокуратура требует 7 лет колонии для лодочника по делу о крушении катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:45
Дроны посчитают сельхозугодья и скот в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Водитель большегруза с песком пострадал после столкновения с КАМАЗом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
Волгоградца осудили на 10 лет за многомиллионную аферу с продажей арестованных иномарокСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские ЛДПРовцы выдвинули в Госдуму заводчанина и каратистаСмотреть фотографии
15:39
Старт приема заказов на ŠKODA OCTAVIA с двигателем 1.6 MPI c МКПП в Волга-Раст-ОктаваСмотреть фотографии
15:26
Внезапное ДТП на встречке в Волгоградской области «поймал» видеорегистраторСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В офисе волгоградской УК прошли обыски по уголовному делу о хищении 1,7 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Интернет-продажу сертификатов о вакцинации пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:02
Шестилетний ребенок разгуливал по Волгограду с кучей денег (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Расстрелянная мужем жительница Волгоградской области умерла в Новоаннинской ЦРБСмотреть фотографии
12:39
Такого еще не было: 12 человек умерли за сутки от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Рассмотрение уголовного дела волгоградского генерала Музраева откладываетсяСмотреть фотографии
11:47
Заколдованное место: очередное ДТП произошло возле администрации Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Лидер волгоградских справедливороссов собрался в Госдуму в компании депутата-бизнесменаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 