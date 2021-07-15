Федеральные новости

Минэкономразвития предложило первые послабления после введения пошлин на экспорт металлов

Федеральные новости 15.07.2021 12:49
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15.07.2021 12:49


Минэкономразвития предложило первые послабления после введения пошлин на экспорт металлов. По сообщению РБК, ведомство рекомендовало снизить их вдвое для чугуна, а также проанализирует размер пошлин и для другой металлопродукции. 
Напомним, согласно Постановлению правительства от 25 июня 2021 года, помимо чугуна под экспортные пошлины попали: медь (15%, но не меньше $1226 за тонну), никель (минимум $2321 за тонну), алюминий (минимум $254), ГБЖ и прямовосстановленное железо ($54), плоский горячекатаный прокат и арматура ($115), холоднокатаный прокат и проволока ($133), нержавеющая сталь и ферросплавы ($150). Пошлины будут действовать в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза с 1 августа по 31 декабря 2021 года.
Согласно этому документу, экспортная пошлина на чугун должна была составить 15% от его стоимости, но не менее $115 за тонну. Минэкономразвития предлагает ее сократить до $54 за тонну. Минэкономразвития планирует провести дополнительный анализ ставок и по другим видам металлопродукции, говорят источники РБК. Но, (цитата) «в Минпромторг не поступало дополнительных предложений по изменению уровня пошлин, отметил представитель ведомства».
Как прокомментировала ИА «Высота 102» эксперт, учредитель ИД «Деловой Волгоград» Татьяна Кузнецова, сделав шаг, спустя две недели правительство прислушалось к разумным доводам представителей отрасли черной металлургии, заявивших Минпромторгу о необходимости послаблений для этой отрасли.
«По поводу Постановления правительства о введении пошлин на экспорт черных и цветных металлов я согласна с мнением наших металлургов, в частности с Владимиром Потаниным, президентом «Норникеля». Повышение экспортных ставок приведет лишь к большей уязвимости и меньшей конкурентоспособности металлургических компаний на мировом рынке. Решение это, на мой взгляд, было весьма скороспелым. Остальных пока это не коснулось, хотя как было заявлено на РБК, размер пошлины необходимо проанализировать и для другой металлопродукции, - отметила Татьяна Кузнецова. - Здесь уместно подумать и о последствиях введения пошлин для волгоградских предприятий. К примеру, не свернет ли Волгоградский алюминиевый завод с весьма высокой себестоимостью продукции свои социальные программы и не заморозит ли модернизацию? Это, конечно, может произойти, если упустить время. Современные реалии таковы, что нас призывают к полной самостоятельности (самоизоляция, самообразование, самообеспечение и др.), в том числе и в отстаивании своих интересов. Придется потрудиться. На мой взгляд, представители этой отрасли должны позаботиться о том, чтобы предоставить все необходимые расчеты и доказательную базу несостоятельности принятого решения и ухудшающего положение дел в отрасли. Нужно объединиться и достучаться до властей», - заключила эксперт.

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