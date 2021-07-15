



Минэкономразвития предложило первые послабления после введения пошлин на экспорт металлов. По сообщению РБК , ведомство рекомендовало снизить их вдвое для чугуна, а также проанализирует размер пошлин и для другой металлопродукции.

Напомним, согласно Постановлению правительства от 25 июня 2021 года, помимо чугуна под экспортные пошлины попали: медь (15%, но не меньше $1226 за тонну), никель (минимум $2321 за тонну), алюминий (минимум $254), ГБЖ и прямовосстановленное железо ($54), плоский горячекатаный прокат и арматура ($115), холоднокатаный прокат и проволока ($133), нержавеющая сталь и ферросплавы ($150). Пошлины будут действовать в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза с 1 августа по 31 декабря 2021 года.

Минэкономразвития планирует провести дополнительный анализ ставок и по другим видам металлопродукции, говорят источники РБК. Но, (цитата) «в Минпромторг не поступало дополнительных предложений по изменению уровня пошлин, отметил представитель ведомства». Согласно этому документу, экспортная пошлина на чугун должна была составить 15% от его стоимости, но не менее $115 за тонну. Минэкономразвития предлагает ее сократить до $54 за тонну.

Как прокомментировала ИА «Высота 102» эксперт, учредитель ИД «Деловой Волгоград» Татьяна Кузнецова, сделав шаг, спустя две недели правительство прислушалось к разумным доводам представителей отрасли черной металлургии, заявивших Минпромторгу о необходимости послаблений для этой отрасли.