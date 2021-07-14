Волгоградские ЛДПРовцы выдвинули в Госдуму заводчанина и каратиста

Выборы 14.07.2021 16:09
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14.07.2021 16:09
Либерально-демократическая партия России представила в избирком Волгоградской области документы о выдвижении четырех кандидатов — по одному на каждый одномандатный округ в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ИКВО, претенденты на думские кресла включены в заверенный список ЦИК России.
По Волгоградскому округу №81 ЛДПР выдвинула 35-летнего газоспасателя в цехе №51 завода «Каустик» Алексея Кононенко, по Волжскому округу — 36-летнего президента Волгоградской спортивной региональной общественной организации Киокусинкай Александра Анохина. По Красноармейскому и Михайловскому округам в предвыборную гонку вступают депутаты Волгоградской облдумы 54-летний Александр Кузьмин и 31-летний Алексей Логинов соответственно.
Напомним, сегодня утром избирком Волгоградской области принял документы от кандидатов, выдвинутых партией «Справедливая Россия — За правду». За места в Госдуме поборются заместитель спикера Волгоградской облдумы Дмитрий Калашников и муниципальный депутат из Ленинска, бизнесмен Алексей Васютенко.
Фото: пресс-служба избирательной комиссии Волгоградской области.
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