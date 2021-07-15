Больше течь не будет: в Волгограде УК «Новый дом» избавила жильцов от многолетнего потопа





Специалисты управляющей компании «Новый дом» завершили комплексный ремонт крыши дома №63 по улице Одоевского в Кировском районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в организации. Теперь жильцы последнего этажа избавлены от постоянных потопов в своих квартирах, которые продолжались много лет во время обслуживания другой управляющей компанией.

В очередной раз квартиры людей залило в июне, когда на Волгоград обрушились ливни. Жильцы собирали воду тазами, потолки промокли насквозь, досталось и стенам, особенно с наветренной стороны.

Сотрудники УК «Новый дом» обследовали крышу и обнаружили, что требуется не только замена кровли, но и капитальный ремонт бетонной плиты перекрытия. В течение месяца специалисты подготовили смету и проект работ. Сейчас бетонная плита полностью восстановлена, уложена новая рулонная кровля из стеклоткани на битумной основе. В настоящее время заканчиваются работы по монтажу металлического водостока.

Работы по ремонту и замене кровли ведутся в Кировском и Красноармейском районах и на других домах, которые обслуживает УК «Новый дом». С весны текущего года сотрудники организации отремонтировали кровлю 32 многоквартирных домов, в том числе на одном доме произведена замена шифера. Для ремонта также использовано 314 рулонов битумной стеклоткани. Общая площадь выполненных работ составила 2826 квадратных метров.