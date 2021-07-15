Больше течь не будет: в Волгограде УК «Новый дом» избавила жильцов от многолетнего потопа

Общество 15.07.2021 08:52
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15.07.2021 08:52
Специалисты управляющей компании «Новый дом» завершили комплексный ремонт крыши дома №63 по улице Одоевского в Кировском районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в организации. Теперь жильцы последнего этажа избавлены от постоянных потопов в своих квартирах, которые продолжались много лет во время обслуживания другой управляющей компанией.
В очередной раз квартиры людей залило в июне, когда на Волгоград обрушились ливни. Жильцы собирали воду тазами, потолки промокли насквозь, досталось и стенам, особенно с наветренной стороны.
Сотрудники УК «Новый дом» обследовали крышу и обнаружили, что требуется не только замена кровли, но и капитальный ремонт бетонной плиты перекрытия. В течение месяца специалисты подготовили смету и проект работ. Сейчас бетонная плита полностью восстановлена, уложена новая рулонная кровля из стеклоткани на битумной основе. В настоящее время заканчиваются работы по монтажу металлического водостока.
Работы по ремонту и замене кровли ведутся в Кировском и Красноармейском районах и на других домах, которые обслуживает УК «Новый дом». С весны текущего года сотрудники организации отремонтировали кровлю 32 многоквартирных домов, в том числе на одном доме произведена замена шифера. Для ремонта также использовано 314 рулонов битумной стеклоткани. Общая площадь выполненных работ составила 2826 квадратных метров.
Компания планомерно работает по всем направлениям ее деятельности, в числе которых и ремонт подъездов, и благоустройство придомовых территорий, детских площадок. УК «Новый дом» продолжает «шаг за шагом» улучшать качество проживания волгоградцев в обслуживаемых домах. При этом неоднократное выражение благодарности от жителей стимулирует сотрудников на дальнейшее повышение качества услуг.
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