Происшествия 14.07.2021 15:26
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14.07.2021 15:26
Три человека, по предварительным данным, пострадали сегодня в результате столкновения двух легковушек в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 10 утра на 507 км трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград".
52-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", который двигался из Саратова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Suzuki". Иномаркой управлял 63-летний житель республики Татарстан.
В результате ДТП пострадали оба водителя и 50-летняя пассажирка "Лады Гранты". Обстоятельства аварии выясняются.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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