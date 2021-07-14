Экономика 14.07.2021 13:27
0
14.07.2021 13:27
18% жителей Южного федерального округа заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. Основные плюсы жизни за городом – свежий воздух и возможность отдохнуть от городской суеты, основные минусы – слаборазвитая инфраструктура и дорога. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Более чем у трети южан уже есть дача или загородный дом. Небольшую дачу имеют 26% респондентов. Капитальный дом есть у 11% опрошенных.
18% заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. 46% не намерены приобретать или строить загородное жилье.
Основными плюсами дачи или дома за городом (можно было давать более одного варианта ответа) жители ЮФО называют жизнь на природе и свежий воздух (85%), возможность отдохнуть от городской суеты (62%), более просторную жилплощадь (44%), возможность вырастить детей более здоровыми (27%).
Основными минусами загородного жилья стали: слаборазвитая инфраструктура - магазины, дороги, развлечения - (58%), далекое расстояние от города и неудобства в пути (51%) высокая цена ухода за домом (31%), необходимость ухаживать за земельным участком (29%) и невозможность жить там круглый год (20%).
*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Реклама
В сервисе Сбера «Своё дело» зарегистрировалось полмиллиона самозанятых14.07.2021 16:33
Экономика 14.07.2021 16:33
Банк «Открытие»: рубль остается под давлением сразу нескольких факторов14.07.2021 16:21
Экономика 14.07.2021 16:21
Старт приема заказов на ŠKODA OCTAVIA с двигателем 1.6 MPI c МКПП в Волга-Раст-Октава14.07.2021 15:39
Экономика 14.07.2021 15:39
ВТБ снижает ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога14.07.2021 14:15
Экономика 14.07.2021 14:15
Банк «Открытие» начал прогнозировать темы обращений клиентов с помощью Big Data14.07.2021 11:30
Экономика 14.07.2021 11:30
Карта ВТБ-Магнит признана самой выгодной кобрендовой картой14.07.2021 10:28
Экономика 14.07.2021 10:28
Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства14.07.2021 09:56
Экономика 14.07.2021 09:56
"Эхо бизнес-империи": недостроенный "Диамант" в Волжском снова выставили на торги13.07.2021 20:25
Экономика 13.07.2021 20:25
Банк «Открытие»: жители Юга назвали справедливую цену земельного участка13.07.2021 19:00
Экономика 13.07.2021 19:00
В Волгоградской области задумались о строительстве обхода Волжского13.07.2021 17:57
Экономика 13.07.2021 17:57
Банк «Открытие»: Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в следующем году13.07.2021 17:10
Экономика 13.07.2021 17:10
Банк «Открытие»: котировки угля растут на ограничениях экспорта из ЮАР13.07.2021 10:51
Экономика 13.07.2021 10:51
ВТБ улучшает условия по кредитам наличными13.07.2021 10:39
Экономика 13.07.2021 10:39
Жители Поволжья стали рефинансировать ипотеку в Сбербанке почти в 2,5 раза чаще13.07.2021 10:36
Экономика 13.07.2021 10:36
Банк «Открытие»: укрепления рубля можно ожидать осенью12.07.2021 19:51
Экономика 12.07.2021 19:51
Реклама