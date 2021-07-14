18% жителей Южного федерального округа заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. Основные плюсы жизни за городом – свежий воздух и возможность отдохнуть от городской суеты, основные минусы – слаборазвитая инфраструктура и дорога. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102 » пресс-служба банка .

Более чем у трети южан уже есть дача или загородный дом. Небольшую дачу имеют 26% респондентов. Капитальный дом есть у 11% опрошенных.

18% заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. 46% не намерены приобретать или строить загородное жилье.

Основными плюсами дачи или дома за городом (можно было давать более одного варианта ответа) жители ЮФО называют жизнь на природе и свежий воздух (85%), возможность отдохнуть от городской суеты (62%), более просторную жилплощадь (44%), возможность вырастить детей более здоровыми (27%).

Основными минусами загородного жилья стали: слаборазвитая инфраструктура - магазины, дороги, развлечения - (58%), далекое расстояние от города и неудобства в пути (51%) высокая цена ухода за домом (31%), необходимость ухаживать за земельным участком (29%) и невозможность жить там круглый год (20%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.