









Розовый фламинго и мини-катамараны завезли в Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде, где залили огромный искусственный пруд для водных забав. Как сообщает ИА "Высота 102", лодочные прогулки в парке стартуют с 15 июля. Сегодня журналистам показали, как будет работать аттракцион. Отметим, что купаться в пруду нельзя, но можно загорать, разместившись на надувном фламинго, или кататься по водной глади на маленькой лодочке катамаранного типа.





Первая партия в количестве 10 единиц уже готова к эксплуатации. В лодку, которая выдерживает 125 кг, могут поместиться двое - взрослый и ребенок. В самостоятельное плавание пустят девочек и мальчиков старше 5 лет. Для безопасности на них наденут спасательные жилеты.





Напомним, что в декоративный пруд было залито свыше 1000 кубометров. Водоем оборудован системой очистки с фильтрацией. Кроме того, вода будет регулярно обеззараживаться при помощи препаратов, безопасных для человека. Продолжается благоустройство прилегающей к пруду территории - завершить работы планируют в августе. Здесь обустроят зону отдыха на шезлонгах с теневыми навесами, беседку, установят арку для проведения выездных бракосочетаний. В вечернее время пруд будет освещать ландшафтная подсветка.



