На трассе Волгоград — Энгельс сгорел седан премиум-класса

Происшествия 14.07.2021 09:55
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14.07.2021 09:55
За 17 минут сгорел автомобиль Audi A4 2009 года выпуска в Быковском районе — в машине произошло короткое замыкание электропроводки по время движения по трассе Волгоград-Энгельс. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру накануне в 20.20. К моменту прибытия на место ЧП расчетов добровольной пожарной команды хутора Приморск автомобиль класса премиум средний был полностью охвачен огнем. К 20.37 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
Фото: YuriNabatov, ru.depositphotos.com.
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