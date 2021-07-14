На трассе Волгоград — Энгельс сгорел седан премиум-класса





За 17 минут сгорел автомобиль Audi A4 2009 года выпуска в Быковском районе — в машине произошло короткое замыкание электропроводки по время движения по трассе Волгоград-Энгельс. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру накануне в 20.20. К моменту прибытия на место ЧП расчетов добровольной пожарной команды хутора Приморск автомобиль класса премиум средний был полностью охвачен огнем. К 20.37 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

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