Происшествия 13.07.2021 21:21
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13.07.2021 21:21
При попытке вылететь из международного аэропорта Волгограда задержаны двое граждан одной из республик Закавказья, находившихся в международном розыске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Волгоградской области, при прохождении пограничного контроля был задержан также находившийся в федеральном розыске гражданин одного из государств Средней Азии.
Беглецы из Закавказья разыскивались за подделку документов. Третий иностранец скрывался от следствия за причинение тяжкого вреда здоровью в ДТП. Пограничники передали задержанных сотрудникам правоохранительных органов.
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