



При попытке вылететь из международного аэропорта Волгограда задержаны двое граждан одной из республик Закавказья, находившихся в международном розыске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Волгоградской области, при прохождении пограничного контроля был задержан также находившийся в федеральном розыске гражданин одного из государств Средней Азии.

Беглецы из Закавказья разыскивались за подделку документов. Третий иностранец скрывался от следствия за причинение тяжкого вреда здоровью в ДТП. Пограничники передали задержанных сотрудникам правоохранительных органов.