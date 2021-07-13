Экономика

Банк «Открытие»: жители Юга назвали справедливую цену земельного участка

Экономика 13.07.2021 19:00
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13.07.2021 19:00


Жители Южного федерального округа считают, что справедливая цена земельного участка для строительства должна составлять от 15 тысяч до 60 тысяч рублей за сотку. Так ответили 23% опрошенных. При этом 7% выступают за бесплатную раздачу земли. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
В вопросе уточнялось, что на потенциальном участке уже есть электричество и оборудован подъезд.
Самое большое количество респондентов – 14%, заявили о том, что цена за сотку должна находиться в пределах 30-60 тысяч рублей. 9% оценили землю в меньше 15 тысяч рублей. 14% назвали справедливой цену от 60 тысяч до 240 тысяч рублей и более за сотку. При этом почти половина респондентов (46%) даже приблизительно не смогла дать оценку.
Главными критериями при выборе участка под загородное жилье (можно было давать более одного варианта ответа) 69% опрошенных назвали наличие инженерных коммуникаций, 61% - расстояние от города, 58% - цену земельного участка, 48% - юридическую чистоту участка. 46% - наличие леса, реки или озера. Только для 2% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.
*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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