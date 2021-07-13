Банк «Открытие»: жители Юга назвали справедливую цену земельного участка





Жители Южного федерального округа считают, что справедливая цена земельного участка для строительства должна составлять от 15 тысяч до 60 тысяч рублей за сотку. Так ответили 23% опрошенных. При этом 7% выступают за бесплатную раздачу земли. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

В вопросе уточнялось, что на потенциальном участке уже есть электричество и оборудован подъезд.

Самое большое количество респондентов – 14%, заявили о том, что цена за сотку должна находиться в пределах 30-60 тысяч рублей. 9% оценили землю в меньше 15 тысяч рублей. 14% назвали справедливой цену от 60 тысяч до 240 тысяч рублей и более за сотку. При этом почти половина респондентов (46%) даже приблизительно не смогла дать оценку.

Главными критериями при выборе участка под загородное жилье (можно было давать более одного варианта ответа) 69% опрошенных назвали наличие инженерных коммуникаций, 61% - расстояние от города, 58% - цену земельного участка, 48% - юридическую чистоту участка. 46% - наличие леса, реки или озера. Только для 2% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.