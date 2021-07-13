Банк «Открытие»: Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в следующем году

Экономика 13.07.2021 17:10
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13.07.2021 17:10
Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина прокомментровала ситуацию на рынке нефти, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Минэнерго США (EIA) обновило оценку рынка нефти на текущий и следующий год. Согласно прогнозу, в 3 квартале мировая добыча будет расти преимущественно за счет ОПЕК+, опережая рост мирового потребления. В результате дефицит на рынке нефти практически исчезнет, сократившись до 0,2 млн барр. в сутки (мбс) в среднем за 3 квартал этого года по сравнению с 1,2 мбс на конец июня. Запасы вплоть до ноября будут оставаться практически на уровне июня, и только к концу этого года покажут некоторое сокращение.
Начиная с 3 квартала этого года и на протяжении 2022 рынок в среднем будет сбалансированным. При этом в текущем году мировой спрос на нефть составит 97,6 мбс при уровне предложения в 96,6 мбс, а в следующем потребление нефти восстановится до 101,4 мбс при уровне добычи 101,8 мбс. Несмотря на баланс рынка в 2022 году, расширение добычи ОПЕК+, а также стран вне ОПЕК – в частности, в США на 7,2% г/г до 11,9 мбс – начнет опережать замедляющийся рост мирового потребления. Это может привести к росту запасов с мая следующего года, а к концу года они на 1,6% превысят уровень июня 2021 г.). Эти факторы будут способствовать некоторой коррекции цен вниз.
Прогнозы цен сохраняют повышенную неопределенность в связи с продолжающимся восстановлением экономики после COVID-19 и провалом июльских переговоров ОПЕК+. EIA ожидает, что цена на нефть сорта Brent останется вблизи текущего уровня – в среднем $72/барр. во втором полугодии 2021 года, а в следующем году среднегодовая стоимость нефти снизится до $67/барр.
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