Совершившую побег мошенницу ищут в Волгоградской области

Расследования 13.07.2021 14:55
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13.07.2021 14:55
Осужденная колонии-поселения №3 Галина Орехова, совершившая побег, объявлена в розыск в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФСИН России по региону, 60-летняя женщина скрылась с выездного объекта колонии-поселения еще 30 июня. До настоящего момента ее место нахождение неизвестно. Орехова в 2020 году была осуждена за мошенничество на 1 год 8 месяцев лишения свободы.
Приметы женщины: рост 165 см, среднего телосложения, волосы коричневого цвета средней длины, глаза карие, лицо овальное, лоб средний, брови дугообразные, нос средний, губы тонкие, уши прилегающие, подбородок средний, закругленный. Особых примет нет.
Была одета: юбка черная, розовая футболка, зеленая косынка, синие шлепки. С собой у беглянки был черный пакет.
Орехова может направляться в населенные пункты Креповский и Медведевский Урюпинского района Волгоградской области.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в УФСИН России по Волгоградской области по телефонам: (8442) 40-17-95, 40-18-53, 8-927-514-43-66, или в полицию по телефону "02".
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