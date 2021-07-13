Партия «КовиВака» поступила в Волгоград





Небольшая партия вакцины "КовиВак" Центра им. Чумакова в количестве 2440 комплектов накануне поступила в Волгоград. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Напомним, что первая партия вакцины "КовиВак" в количестве 3900 комплектов поступила в Волгоградскую область в середине июня. В прививочных центрах города, куда ее доставили, она закончилась очень быстро.

Всего в регион за все время проведения вакцинации было доставлено 559 тысяч 129 комплектов вакцины - это преимущественно "Спутник V", а также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".



