Здравоохранение

Партия «КовиВака» поступила в Волгоград

Здравоохранение 13.07.2021 12:43
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13.07.2021 12:43


Небольшая партия вакцины "КовиВак" Центра им. Чумакова в количестве 2440 комплектов накануне поступила в Волгоград. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Напомним, что первая партия вакцины "КовиВак" в количестве 3900 комплектов поступила в Волгоградскую область в середине июня. В прививочных центрах города, куда ее доставили, она закончилась очень быстро. 
Всего в регион за все время проведения вакцинации было доставлено 559 тысяч 129 комплектов вакцины -  это преимущественно "Спутник V", а также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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