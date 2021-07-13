



Центральный районный суд Волгограда не нашел оснований для удовлетворения иска Арсена Мелконяна, обжаловавшего постановление о водворении его в карцер СИЗО-1 в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Главный фигурант уголовного дела об убийстве волгоградца Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате Арсен Мелконян в июне обратился в суд с административным иском, в котором указал, что с января текущего года его регулярно (4 раза) стали помещать в карцер на 15 суток по надуманным основаниям. Согласно ответа администрации изолятора, Мелконян был водворен в карцер за неповиновение законным требованиям сотрудника места содержания под стражей. Истец просил признать постановление о водворении незаконным. Однако суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, свидетелей, не нашел оснований для удовлетворения административного искового заявления. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В настоящее время в Волгоградском областном суде идет судебный процесс по громкому делу об убийстве отца школьницы из-за ссоры в родительском чате. На скамье подсудимых – Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян. Члены семьи обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса после преступления, которое было совершено в октябре прошлого года. Арсен Мелконян публично нанес удары по голове Роману, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает подстрекателем силового метода выяснения отношений Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману.

Это преступление вызвало широкий общественный резонанс. Родственникам грозит до 15 лет лишения свободы.



