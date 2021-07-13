ВТБ улучшает условия по кредитам наличными

Экономика 13.07.2021 10:39 Новости компаний
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13.07.2021 10:39 Новости компаний
ВТБ обновляет условия оформления кредитов наличными. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, при сумме займа от 2 до 5 млн рублей действует гарантированная ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования.
«Мы стремимся предлагать клиентам максимально выгодные продукты, помогающие им в решении поставленных финансовых задач. При этом для нас крайне важно, чтобы все условия кредитования были честными и предельно понятными для людей, особенно при использовании больших сумм. Поэтому теперь клиенты банка смогут решить свои важные финансовые вопросы по фиксированной и одной из самых низких на рынке ставке в сегменте потребительских займов. Наше предложение будет особенно актуально для заемщиков, которые планируют крупную покупку или реализацию давно намеченного проекта», - отмечает Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.
По мнению аналитиков банка, в 2021 году объем потребительского кредитования в России вырастет в среднем на 19%, что во многом обусловлено отложенным спросом в прошлом сезоне из-за ограничений и ожиданиями клиентов по изменению процентных ставок в сторону увеличения.
«В целом по ВТБ к концу этого года мы рассчитываем выдать порядка 1,3 трлн рублей кредитов наличными, что в 1,5 раза больше значений прошлого года. При этом отмечу, что при росте объемов потребительского кредитования мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности», - подчеркнул Евгений Благинин.
В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 50 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства.
Оформление заявки происходит на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или отделении ВТБ. Ее одобрение занимает всего 2 минуты и проходит онлайн. Более подробную информацию можно уточнить на официальном сайте банка.
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