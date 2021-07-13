Экономика

Жители Поволжья стали рефинансировать ипотеку в Сбербанке почти в 2,5 раза чаще

Экономика 13.07.2021 10:36 Новости компаний
0
13.07.2021 10:36 Новости компаний


В Поволжье клиенты Сбербанка стали чаще рефинансировать ипотеку – в первом полугодии 2021 году данным ипотечным продуктом воспользовались в 2,4 раза чаще, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 6 месяцев было проведено около 750 сделок. Общая сумма по ним увеличилась в 2,6раза и составила более 1 млрд рублей. Наиболее часто рефинансирование ипотеки совершали жители Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. 
Провести рефинансирование ипотечных кредитов в Сбербанке можно для новых квартир и вторичного жилья. Данная услуга позволяет объединить ипотечные кредиты, которые были взяты в другом банке, в один кредит со сниженной ставкой.
«Сбербанк предлагает своим клиентам сделать рефинансирование ипотеки, оформленной в другой финансовой организации. Для оформления достаточно подать заявку на DomClick.ruбез предоставления справки об остатке задолженности и один раз приехать в офис, подписать документы. Вместе с ипотекой, можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте. Это удобное и практичное дополнение, которое позволит держать все свои кредитные обязательства в одном месте», - комментирует Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.
Максимальная сумма рефинансирования по программе Сбербанка в 2021 году была увеличена до 30 млн рублей. Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
13.07.2021 10:51
Экономика 13.07.2021 10:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.07.2021 10:39
Экономика 13.07.2021 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2021 19:51
Экономика 12.07.2021 19:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2021 16:11
Экономика 12.07.2021 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2021 15:45
Экономика 12.07.2021 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2021 14:48
Экономика 12.07.2021 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2021 14:23
Экономика 12.07.2021 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2021 10:34
Экономика 12.07.2021 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2021 10:10
Экономика 12.07.2021 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2021 10:06
Экономика 12.07.2021 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2021 20:28
Экономика 09.07.2021 20:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2021 16:24
Экономика 09.07.2021 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2021 14:44
Экономика 09.07.2021 14:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.07.2021 14:33
Экономика 09.07.2021 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2021 13:34
Экономика 09.07.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:43
Партия «КовиВака» поступила в ВолгоградСмотреть фотографии
12:19
Родильный дом для пациенток с COVID-19 разворачивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Лидера экстремистской организации «СССР» в Волгограде приговорили к шести годам колонииСмотреть фотографии
11:23
Выезд на встречку привел к смертельному ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в школьном чате воспротивился карцеру в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
Парком в центре Волгограда вместо скандальной фирмы займется муниципальное предприятиеСмотреть фотографии
09:55
Человек сгорел вместе с дачей в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:22
На диких пляжах Волгоградской области нашли воду с микробами и песок с паразитамиСмотреть фотографии
22:42
Торговый павильон сгорел на рынке «Народная ярмарка» в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:35
Пустые фудкорты и толпы на прививку: ТЦ Волгограда встретили новые коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
17:59
«Обращайтесь в администрацию»: ассенизаторов в Светлом Яру застукали за грязным делом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Древние музы Волгограда возвращаются к жизни под контролем московских специалистовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Убийца в Волгограде не увидел особой жестокости в расправе над женщиной на глазах ее ребенкаСмотреть фотографии
16:55
Новую волну COVID-19 не пережили в Волгоградской области еще 9 человекСмотреть фотографии
15:26
Волгоградские врачи санавиации спасли жизнь беременной москвичке и ее малышуСмотреть фотографии
15:22
Стрелял в жену и убил себя: обстоятельства кровавой семейной драмы выясняют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:48
Волжский трубный завод объявил о запуске проекта «Нержавеющая река»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Студенты МГУ завершили производственную практику на волгоградском «КАУСТИКе»Смотреть фотографии
14:05
Житель Урюпинска выбил ногой дверь в городской администрацииСмотреть фотографии
13:45
Пьяного оренбуржца на угнанном в Волгограде такси остановили полицейские пули (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Мэрия Волгограда разорвала сорванный контракт на капремонт послевоенной школыСмотреть фотографии
11:30
Секс-аферисты оставили без всего молодого мужчину под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:16
Дополнительные пункты вакцинации откроются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области молодые семьи могут купить квартиру в ипотеку по ставке от 2% годовыхСмотреть фотографии
11:03
Роковой поворот автоледи в центре Волгограда уложил в больницы троих человек (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
Полетная программа из Волгограда в Турцию стартует в августеСмотреть фотографии
09:28
Волгоградцу за бездумный побег из колонии добавят 4 годаСмотреть фотографии
09:05
Будущее начинается сейчас: Волгоградский институт управления продолжает прием документовСмотреть фотографии
19:26
«Волею судьбы и администрации»: защита прокомментировала дело о мошенничестве в детсаду в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:10
Футболистов волгоградского «Ротора» вакцинировали после матча с «Текстильщиком»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 