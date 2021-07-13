Жители Поволжья стали рефинансировать ипотеку в Сбербанке почти в 2,5 раза чаще

Экономика 13.07.2021 10:36 Новости компаний
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13.07.2021 10:36 Новости компаний
В Поволжье клиенты Сбербанка стали чаще рефинансировать ипотеку – в первом полугодии 2021 году данным ипотечным продуктом воспользовались в 2,4 раза чаще, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 6 месяцев было проведено около 750 сделок. Общая сумма по ним увеличилась в 2,6раза и составила более 1 млрд рублей. Наиболее часто рефинансирование ипотеки совершали жители Самарской, Оренбургской и Саратовской областей.
Провести рефинансирование ипотечных кредитов в Сбербанке можно для новых квартир и вторичного жилья. Данная услуга позволяет объединить ипотечные кредиты, которые были взяты в другом банке, в один кредит со сниженной ставкой.
«Сбербанк предлагает своим клиентам сделать рефинансирование ипотеки, оформленной в другой финансовой организации. Для оформления достаточно подать заявку на DomClick.ruбез предоставления справки об остатке задолженности и один раз приехать в офис, подписать документы. Вместе с ипотекой, можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте. Это удобное и практичное дополнение, которое позволит держать все свои кредитные обязательства в одном месте», - комментирует Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.
Максимальная сумма рефинансирования по программе Сбербанка в 2021 году была увеличена до 30 млн рублей. Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.
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